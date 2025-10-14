Mi Belgrano

Archivo Salud Villa Urquiza

Centro de Salud de Villa Urquiza

Oct 14, 2025
Centro de Salud de Villa Urquiza

En Olazábal 3960 funciona el Centro de Salud de Villa Urquiza (CeSAC Nº 12).  Allí se atienden las siguientes especialidades: Medicina general y familiar, clínica médica, pediatría, ginecología, obstetricia, nutrición, enfermería, odontología, psicología, psicopedagogía, fonoaudiología, trabajo social, promotoras de salud.

Además, se realizan programas de: Salud escolar, salud sexual y reproductiva, inmunizaciones, lactancia, control prenatal, materno infantil, adulto mayor, vigilancia epidemiológica, enfermedades crónicas no transmisibles, VIH. También talleres de: Crianza, preparación a la maternidad y paternidad, cesación tabáquica, estimulación temprana, yoga, caminatas, estimulación cognitiva en adultos mayores, apoyo escolar. Para más información pueden comunicarse por Email: consultascesac12@gmail.com o telefónicamente al 28213612.

Obras de ampliación

El Ministerio de Salud de la Ciudad continúa con las obras de ampliación y mejora integral del CeSAC N.°12. El proyecto contempla la readecuación espacial y funcional del edificio para brindar una atención más accesible y de mayor calidad a los vecinos. En la Planta se está renovando la sala de enfermería y la del vacunatorio, generando espacios más cómodos y funcionales para la atención diaria. Se está construyendo un ascensor para garantizar la accesibilidad. En el Primer piso están incorporando cinco consultorios nuevos y creando un área de descanso para los equipos de salud. En total, se intervendrá una superficie de 220 m².

