En Olazábal 3960 funciona el Centro de Salud de Villa Urquiza (CeSAC Nº 12). Allí se atienden las siguientes especialidades: Medicina general y familiar, clínica médica, pediatría, ginecología, obstetricia, nutrición, enfermería, odontología, psicología, psicopedagogía, fonoaudiología, trabajo social, promotoras de salud.
Además, se realizan programas de: Salud escolar, salud sexual y reproductiva, inmunizaciones, lactancia, control prenatal, materno infantil, adulto mayor, vigilancia epidemiológica, enfermedades crónicas no transmisibles, VIH. También talleres de: Crianza, preparación a la maternidad y paternidad, cesación tabáquica, estimulación temprana, yoga, caminatas, estimulación cognitiva en adultos mayores, apoyo escolar. Para más información pueden comunicarse por Email: consultascesac12@gmail.com o telefónicamente al 28213612.
Obras de ampliación
El Ministerio de Salud de la Ciudad continúa con las obras de ampliación y mejora integral del CeSAC N.°12. El proyecto contempla la readecuación espacial y funcional del edificio para brindar una atención más accesible y de mayor calidad a los vecinos. En la Planta se está renovando la sala de enfermería y la del vacunatorio, generando espacios más cómodos y funcionales para la atención diaria. Se está construyendo un ascensor para garantizar la accesibilidad. En el Primer piso están incorporando cinco consultorios nuevos y creando un área de descanso para los equipos de salud. En total, se intervendrá una superficie de 220 m².
