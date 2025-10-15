El diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad con información de la ciudad autónoma de Buenos Aires se distribuye durante la segunda quincena de cada mes. En este número: Chau contenedores. Correo de Lectores. infracciones de tránsito. Patentes Truchas. Espectáculos porteños. Lapachos Rosados. Paseo en Tranvía. El diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad de Octubre 2025, se puede leer desde: https://www.mibelgrano.com.ar/mbmc10.pdf
Si querés recibir todos los meses por Email el diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad podés enviarnos un Email a: mibuenosairesmiciudad@gmail.com o suscribirte a nuestro Grupo en Google desde la siguiente Web: https://groups.google.com/u/2/g/mibuenosairesmiciudad
El diario Mi Belgrano de Octubre de 2025 que contiene información de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales y Núñez) y de los barrios de la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón) y de la Comuna 14 (Zona de Las Cañitas y alrededores) se puede leer en forma gratuita desde: https://www.mibelgrano.com.ar/diariomibelgrano232.pdf
Recomendaciones para los lectores de la nota: “Mi Buenos Aires Mi Ciudad de Octubre 2025
- Si te gustó esta nota y querés que hagamos muchas más, podés realizar tu colaboración ($10, $100, $1.000, lo que puedas sirve). Nuestro alias es: mibelgrano (Allí podés realizar tu transferencia).
- Si vivís en el exterior, podés hacer tu aporte por Paypal (Usuario: mibelgrano@gmail.com).
- También podés colaborar y recibir todas las novedades con la suscripción digital a Mi Belgrano.
- Leer diario Mi Belgrano.
- Si buscás profesionales (psicólogos, contadores, abogados, médicos, etc), emprendedores, servicios, cursos, talleres, comercios, en la zona, visitá la sección: Mi Belgrano Clasificados.
- Para publicar en Mi Belgrano, también podés solicitar el Tarifario enviando un Email a: mibelgrano@gmail.com o un WhatsApp al 11-4409-3466.
- Cuando buscás información de la ciudad podés leer el diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad.
- Además, podés seguir el canal de Mi Belgrano en WhatsApp.
- Envianos tus comentarios, reclamos y/o propuestas al Email: lectores@mibelgrano.com.ar o por WhatsApp al: 11-4409-3466.
- Si querés recibir por Email las novedades de los barrios de Belgrano, Colegiales y Núnez, suscribite al siguiente Grupo: https://groups.google.com/g/mi-belgrano
- Si querés recibir por Email, los avisos clasificados suscribite al Grupo: https://groups.google.com/g/mibelgranoclasificados
- También podés seguirnos en Instagram.
- Mientras que en Youtube, podés sumarte a Mi Belgrano TV.