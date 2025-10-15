Mi Belgrano

Mi Buenos Aires Mi Ciudad de Octubre 2025

El diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad con información de la ciudad autónoma de Buenos Aires se distribuye durante la segunda quincena de cada mes. En este número: Chau contenedores. Correo de Lectores. infracciones de tránsito. Patentes Truchas. Espectáculos porteños. Lapachos Rosados. Paseo en Tranvía. El diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad de Octubre 2025, se puede leer desde: https://www.mibelgrano.com.ar/mbmc10.pdf

Si querés recibir todos los meses por Email el diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad podés enviarnos un Email a: mibuenosairesmiciudad@gmail.com o suscribirte a nuestro Grupo en Google desde la siguiente Web: https://groups.google.com/u/2/g/mibuenosairesmiciudad

El diario Mi Belgrano de Octubre de 2025 que contiene información de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales y Núñez) y de los barrios de la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón) y de la Comuna 14 (Zona de Las Cañitas y alrededores) se puede leer en forma gratuita desde: https://www.mibelgrano.com.ar/diariomibelgrano232.pdf

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Mi Buenos Aires Mi Ciudad de Octubre 2025

