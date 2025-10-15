Un vecino nos envió la foto que acompaña esta nota, junto con el siguiente mensaje: “Me dirijo

a ustedes para expresar mi profunda preocupación por la continua destrucción de áreas verdes en nuestra ciudad. Tras la indiscriminada tala de árboles en el predio del ex Tiro Federal, lamentablemente, somos testigos de un nuevo atentado contra nuestro patrimonio natural en la zona de Lugones.

La actual obra en curso ha iniciado una masiva tala de árboles, evidenciando un preocupante desprecio por el impacto ambiental y por la importancia de la vegetación en el entorno urbano. Esta situación no solo degrada el paisaje, sino que también afecta la calidad de vida de los ciudadanos. Hago un llamado a las autoridades pertinentes y a la comunidad para reflexionar sobre este lamentable panorama. El desarrollo urbano debe ser sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Es imperativo que se revise el impacto de estas construcciones y se detenga esta destrucción antes de que sea irreversible”.

Otros vecinos que vieron la foto publicada en nuestra cuenta de Instagram (@mibelgrano) opinaron lo siguiente:

“Son todos negociados. Nada se salva y nadie hace nada en la Legislatura. Son todos reponsables”.

“¿Quién autorizó semejante poda? El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene que explicarle al ciudadano cuál es la razón de semejante barbaridad”.

“Si queremos que no sigan sucediendo esta irregularidades, hay que involucrarse y participar”.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Tala de árboles”