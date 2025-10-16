Una vecina nos envió la foto que acompaña esta nota junto con el siguiente mensaje: “En Teodoro García entre Ciudad de La Paz y Amenábar, los autos estacionan junto a la ciclovía: ¿Se puede estacionar ahí?”.

Otros vecinos que vieron esta foto en nuestra cuenta de Instagram (@mibelgrano) opinaron lo siguiente:

“Si se estaciona es porque hay demanda de lugares insatisfecha. Quitaron muchos espacios de estacionamiento por las ciclovías en una zona altamente poblada, residencial y comercial. La ciudad no aguanta esas ciclovías”.

“No se puede estacionar ahí. Esa ciclovía la usamos muchos vecinos que nos movemos en bici. Antes de la ciclovía había coches aparcados que no se movían, incluso en doble fila con lo cual siempre tenías un solo carril de circulación libre. Gracias a la ciclovía podemos tener más espacio de circulación (2 carriles, uno para coches y otro para bicis)”.

“Vivo en esa cuadra y es un desastre. Hicimos denuncias a tránsito y nada, la gente sigue estacionando, aunque está prohibido y hay cartel”.

“Las ciclovías y los espacios con mesas en los cordones, hacen que sea imposible encontrar un lugar para estacionar”.

“Tal vez piensen que como en Jorge Newbery desde Corrientes hasta Córdoba se permite estacionar al lado de las ciclovías, ellos también están habilitados para hacerlo en Teodoro García. En CABA los automovilistas hacen lo que quieren, total no hay control”.

“No se puede estacionar ahí. Todas las mañanas, en Roosevelt, estacionan en doble fila. Deberían salir a multarlos”.

“Tienen que establecer prioridades. Hay muchos autos estacionados mientras que la ciclovía está vacía”.

