Una vecina nos envió la foto que acompaña esta nota junto con el siguiente mensaje: “En Teodoro García entre Ciudad de La Paz y Amenábar, los autos estacionan junto a la ciclovía: ¿Se puede estacionar ahí?”.
Otros vecinos que vieron esta foto en nuestra cuenta de Instagram (@mibelgrano) opinaron lo siguiente:
- “Si se estaciona es porque hay demanda de lugares insatisfecha. Quitaron muchos espacios de estacionamiento por las ciclovías en una zona altamente poblada, residencial y comercial. La ciudad no aguanta esas ciclovías”.
- “No se puede estacionar ahí. Esa ciclovía la usamos muchos vecinos que nos movemos en bici. Antes de la ciclovía había coches aparcados que no se movían, incluso en doble fila con lo cual siempre tenías un solo carril de circulación libre. Gracias a la ciclovía podemos tener más espacio de circulación (2 carriles, uno para coches y otro para bicis)”.
- “Vivo en esa cuadra y es un desastre. Hicimos denuncias a tránsito y nada, la gente sigue estacionando, aunque está prohibido y hay cartel”.
- “Las ciclovías y los espacios con mesas en los cordones, hacen que sea imposible encontrar un lugar para estacionar”.
- “Tal vez piensen que como en Jorge Newbery desde Corrientes hasta Córdoba se permite estacionar al lado de las ciclovías, ellos también están habilitados para hacerlo en Teodoro García. En CABA los automovilistas hacen lo que quieren, total no hay control”.
- “No se puede estacionar ahí. Todas las mañanas, en Roosevelt, estacionan en doble fila. Deberían salir a multarlos”.
- “Tienen que establecer prioridades. Hay muchos autos estacionados mientras que la ciclovía está vacía”.
Recomendaciones para los lectores de la nota: “Estacionan junto a la ciclovía”
- Si te gustó esta nota y querés que hagamos muchas más, podés realizar tu colaboración ($10, $100, $1.000, lo que puedas sirve). Nuestro alias es: mibelgrano (Allí podés realizar tu transferencia).
- Si vivís en el exterior, podés hacer tu aporte por Paypal (Usuario: mibelgrano@gmail.com).
- También podés colaborar y recibir todas las novedades con la suscripción digital a Mi Belgrano.
- Auqí podés leer el diario Mi Belgrano.
- Si buscás profesionales (psicólogos, contadores, abogados, médicos, etc), emprendedores, servicios, cursos, talleres, comercios, en la zona, visitá la sección: Mi Belgrano Clasificados.
- Para publicar en Mi Belgrano, también podés solicitar el Tarifario enviando un Email a: mibelgrano@gmail.com o un WhatsApp al 11-4409-3466.
- Cuando buscás información de la ciudad podés leer el diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad.
- Además, podés seguir el canal de Mi Belgrano en WhatsApp.
- Envianos tus comentarios, reclamos y/o propuestas al Email: lectores@mibelgrano.com.ar o por WhatsApp al: 11-4409-3466.
- Si querés recibir por Email las novedades de los barrios de Belgrano, Colegiales y Núnez, suscribite al siguiente Grupo: https://groups.google.com/g/mi-belgrano
- Si querés recibir por Email, los avisos clasificados suscribite al Grupo: https://groups.google.com/g/mibelgranoclasificados
- También podés seguirnos en Instagram.
- Mientras que en Youtube, podés sumarte a Mi Belgrano TV.