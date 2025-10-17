El barrio de Belgrano con sus comercios, se reflejan en Mi Belgrano. Muchos negocios de Belgrano y alrededores, se dan a conocer desde la sección comercios de Mi Belgrano. Detallamos a continuación un listado de comercios en Belgrano y alrededores (Colegiales, Núñez, Villa Urquiza, Coghlan, Saavedra, Villa Pueyrredón) . Los comerciantes que quieran a dar a conocer su negocio aquí, pueden comunicarse al Email: mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp al 11-4409-3466.

CAFÉ LOS LAURELES: En Cuba 3309, Núñez. Para más información los pueden seguir en Instagram (@cafeloslaurelesba).

ZIA DORITA: Vení a degustar un rico café con una sabrosa pastelería, promos inigualables y los helados artesanales más cremosos y exquisitos en la esquina más dulce de Belgrano. Echeverría 2599 esquina Amenábar. Para más información visitá el Instagram: @ziadorita o envía un mensaje por WhatsApp al: 11-3831-7578.

CONFITERÍA ANTGUA BELGRANO: Pastelería – Bombonería – Catering. Abierto de Lunes a Domingo de 7 a 21 horas. Av. Cabildo 2077 / Av. Cabildo 1862. Instagram: confiteria.antiguabelgrano / Pedidos por WhatsApp: 11 6451 2601 / 11 5759 0326.

EL CASERÓN DE LOS AMIGOS: Abre de lunes a domingo de 11:30 a 15:30 horas para el almuerzo, y de 19:30 a 23:00 horas para la cena. Está ubicado en Bucarelli 2887 (Villa Urquiza). Los pueden contactar por Teléfono: 4-748-8045, por Instagram: @caserondelosamigos o por WhatsApp: 11-3071-1855.

GRAN PARRILLA CRAMER: Av. Ricardo Balbin 2782. Parrilla, pastas caseras, pizzas y empanadas. Comunicate por Email: grillcramer@gmail.com o por WhatsApp: 11 4066 6464.

LA HOLANDESA: La fiambrería del Bajo Belgrano. Está ubicada en Migueletes 1984. Su teléfono: 4787-5533.

EL VIEJO TIMÓN: Pescadería en Villa Urquiza (DR. P. RIVERA 5300) que ofrece pescado fresco todos los días. Se realizan ENVÍOS A DOMICILIO SIN CARGO DE 10 A 13 HORAS. Pueden comunicarse por Teléfono al: 4524-7404 o por WhatsApp al: 11-2389-3006.

GOLAZO SPORT: Equipate con lo mejor del fútbol argentino. Pelotas, Camisetas, Billeteras, Mates, Relojes, Mochilas, Morral, Botineros, Taza mágica, Set de biromes, Toallón, Bolsos, Vaso Chopp, Vaso fernetero y muchos productos más. Av. Cabildo 2422. CABA. Lunes a Sábado de 10 AM a 19:30 PM. Para más información seguilos en Instagram: @golazo.sportba o visitá la Web: www.golazosport.com.ar o mandá un Email a: golazosportba@gmail.com o un WhatsApp: 11 3849 0532.

FARMACIA SUPERI: Está ubicada en La Pampa y Superí. Realiza envíos a domicilio. Consultas o pedidos por WhatsApp al: 11-6802-0346.

FARMACIA PLAZA ALBERTI: Recetas magistrales y homeopatía. Los pueden contactar por Email: farmaciaplazaalberti@gmail.com o por teléfono: 4782-3112.

FARMACIA WASHIGTON: Obras sociales. Tarjetas de Crédito. Laboratorio. Envíos a domicilio. La Pampa 4000. Se pueden contactar por teléfono: 4555-7454 o 4553-5913.

EC PROPIEDADES: Además de la venta y alquiler de propiedades, administramos alquileres. Para más información nos pueden enviar un mensaje por Email a: info@ecpropiedades.com.ar o por WhatsApp al: 11-5155-7267.

CENTRAL REAL ESTATE ARGENTINA: La mejor experiencia inmobiliaria. 800 ciudades, 4800 oficinas, más de 70 países, 134.000 asociados de ventas. Para más información los pueden visitar en Mendoza 1962 (barrio de Belgrano), visitar la Página Web: www.centralre.com.ar o contactarlos por por Email al: central@maxre.com.ar o por WhatsApp al: 11-3228-0907.

CUIDAMOS A TU PERRO: Pequeño y mediano hasta 12 kg. Si te vas de vacaciones no lo dudes. Ambiente familiar. Cuidamos a tu mascota con mucho amor y responsabilidad. Nos podés contactar por Instagram: guarderiadeperros_eli o por WhatsApp: 15-6651-3305.

EL PERRO VERDE: Servicio integral para la atención de las mascotas. Consultas clínicas y de especialidad. Diagnóstico por imágenes, controles cardiológicos y cirugías. También venden alimentos balanceados. Para más información pueden visitar el Instagram: @veterinaria_el_perro_verde o comunicarse por WhatsApp al: 15-6736-4849.

VET CARE: Cuidados veterinarios. También consultas presenciales con turno programado, visitas a domicilio y consultas por videollamada. Para más información, consultar por Instagram: @vetcare.ar o por WhatsApp: 11-6210-0806.

VETERINARIA ESPACIO ANIMAL: Atienden consultas. También realizan cirugía, dan vacunas y hacen análisis. Está ubicada en Manuela Pedraza 3884. Para más información pueden comunicarse por WhatsApp: 11-6278-2626.

SPACAN: Es el mundo de la peluquería canina. Baño, peluquería, Delivery sin cargo. Están ubicado en Ciudad de la Paz 724. Para más información se pueden comunicar por WhatsApp: 11-5850-4586 o al teléfono: 4553-4456.

HUELLITAS: Petshop y SPA para mascotas. Porque tu mejor amigo merece lo mejor. Baño y corte al estilo de tu mascota. Alimentos balanceados y snacks. Camas, juguetes, collares y accesorios. Atención personalizada y ambiente amigable. Te esperamos en Av. Elcano 2778, Belgrano. Para más información seguinos en Instagram: @huellitaselcano o escribinos por WhatsApp: 11-2722-4196.

PELUQUERÍA CANINA GOLDEN DOGS: Ubicada en Av. Roosevelt 5271 en el barrio de Villa Urquiza. Además funciona como Veterinaria y Pet Shop. Allí se pueden adquirir alimentos y accesorios para nuestros peludos. El horario de atención es de Lunes a Viernes de 10 a 20 horas y los Sábados de 10 a 14 horas. Para más información se pueden comunicar con la peluquería Canina Golden Dogs por WhatsApp al: 11-3419-9929.

MANIMAL: Veterinaria y Pet Shop. Está ubicada en Padre Juan B. Neumann 1476. Para más información pueden visitar el Instagram: @manimalvet o los pueden contactar por Email: manimalvete@gmail.com o por WhatsApp: 11-2583-1865.

MERCERÍA COCOFIL: CORDONES – PUNTILLAS – LANAS – BOTONES. ARREGLOS EN GENERAL. SIEMPRE NOVEDADES. Cintas de todo tipo. Realizan Remeras y medias sublimadas y/o personalizadas. Bucarelli 2490 Pegadito a la barrera – 11-4400-2755. Lavalle 2646 / 2654 (11 2895 7229).

M&M INSUMOS PARA AIRE ACONDICIONADO: Vendemos: Caño de cobre importado. Kits de instalación súper completo. Cable tipo taller y unipolar. Herramientas para el instalador. El mejor precio, calidad y atención. Estamos en Saavedra (CABA) y hacemos envíos a todo el país. Consultanos al WhatsApp: 11-3925-8329.

ARCOIRISS JOYAS Y ACCESORIOS: Está ubicado en Olazábal 2425, en el barrio de Belgrano. Brinda certificados de autenticidad y garantía. Para más información pueden visitar su Web: Web: www.arcoirissjoyas.com.ar o seguirlos en Instagram: @arcoirissjoyas o escribirles por WhatsApp al: 11-3333-3908.

