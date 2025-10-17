Entre las avenidas Dorrego y Congreso, el ferrocarril Mitre ramal Tigre recorre en altura 3.9 kilómetros, atravesando los barrios de Palermo, Belgrano y Núñez. Esto permitió eliminar 8 barreras (Monroe, Blanco Encalada, Mendoza, Juramento, Olazábal, Sucre, La Pampa y Olleros) y abrir 4 nuevas calles (Roosevelt, Echeverría, Virrey del Pino y José Hernández). En ese tramo se hicieron dos estaciones elevadas: Belgrano C y Lisandro de la Torre.

Estación Belgrano C

Se inauguró en mayo de 2019. Tiene un moderno diseño de acero y hormigón. Cuenta con andenes de 220 metros de largo y es 100% accesible para personas con movilidad reducida, gracias a sus escaleras mecánicas y ascensores. El revestimiento es de vidrio templado en los laterales, mientras que el techo que cubre completamente cada andén, cuenta con 3 capas compuestas por chapa microperforada, goma espuma aislante y chapa común. De esta forma, los usuarios pueden aguardar el tren protegidos ante las inclemencias del tiempo.

Estación Lisandro de la Torre

Se inauguró el 17 de septiembre de 2019. Está ubicada a 10,6 metros de altura, por encima de la Plaza República de Bolivia, entre las avenidas Federico Lacroze y Olleros. El ingreso se encuentra sobre la Avenida Olleros y es 100% accesible para personas con movilidad reducida. Tiene una escalera mecánica por sentido, además de 3 escaleras pedestres y una de emergencia por andén. Tiene 220 metros de longitud y una moderna infraestructura que incluye un techo tipo “refugio” para que los usuarios estén resguardados y protegidos ante las lluvias. Para su construcción, la estación se desplazó 50 metros en sentido a Retiro desde su ubicación original para centrar el andén con las escaleras. En la planta baja están las boleterías, controles de acceso, los ascensores y los baños públicos. El entrepiso sirve como descanso y distribuidor de los flujos de circulación.

