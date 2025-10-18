Mi Belgrano

Consorcios en Belgrano y alrededores

Oct 18, 2025 #Administración de Consorcios, #Consorcios, #Control de Plagas, #Cortinas, #Edificios, #Electricistas, #Servicios
Les presentamos, a continuación, algunas recomendaciones para los consorcios en Belgrano y alrededores (Colegiales, Núñez, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón, Saavedra, Coghlan). Los que quieran promocionar aquí su servicios para Consorcios en Belgrano y alrededores pueden comunicarse al Email: mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp al 11-4409-3466.

Administración de Consorcios en Belgrano y Alrededores

  • MIHURA: Administración de Consorcios en Belgrano. Resoluciones deudas ARCA – Suterh – Juicios. Asesoramiento permanente. Control estados contables y gastos. Para más información los pueden contactar por Email: admconsorciosmihura@hotmail.com o por WhatsApp: 11 6487 6031.
  • YEANNES: Administración de Consorcios Yeannes. Consultas y solicitudes al E-mail: albertyeannes@gmail.com o pueden comunicarse por WhatsApp al 11-5003-3966 de lunes a jueves de 10 a 16 horas.
  • DF: Administración de Consorcios. Honestidad y eficiencia en la ejecución. Para más información pueden contactarse por Email: denisefridman@yahoo.com.ar o por WhatsApp: 11-3427-8080.

Reparaciones

  • EDIFIX CONSTRUCCIONES: Mantenimiento General. Albañilería – Plomería – Electricidad – Pintura.
  • Brindamos servicios para casas, departamentos y PH. Presupuesto Inmediato. Para más información se pueden comunicar por WhatsApp: 11-5466-2517.
  • CARPINTERO: La solución para todas las cuestiones de carpintería. Si busca un carpintero a domicilio, no dudes en contactar a Carlos: 11 5857-4249.
  • MESADAS: Todo tipo de trabajo con mármoles a domicilio. Agujeros para griferías. Filtros. Dosificador. Trasforo para anáfe. Cambios de bachas. Cortes de mesada para espacio de heladera, cocina, lavarropas. Pegado de bachas. Para más información consultar por Instagram: @alegremarmoles o por WhatsApp: 11-4438-8711.
  • CORTINAS: Venta y colocación de cortinas. Urgencias las 24 horas. Reparación de todo tipo de cortinas: Maderas, plásticas, aluminio, rollers, blackout, soul, screen, americanas. Colocación de motores sin rotura de pared. Reductores de peso, cambio de cintas, ejes, poleas, enrrolladores, etc. Para la venta y colocación de cortinas consultá por Email: pauloariascortinas@hotmail.com o por WhatsApp: 11-6198-2698.
  • DISANZO SOLUCIONES EDILICIAS: Se realizan Refacciones generales. Pintura, Impermeabilización, Electricidad, Albañilería, Carpintería y Herrería. Trabajos realizados por profesionales con amplia experiencia. Presupuestos sin cargo. Para más información comunicarse por WhatsApp: 11-4042-0079.
  • REPARACIÓN DE PC, MAC y NOTEBOOK: Problemas de inicio y virus. Reinstalación. Actualización de programas y controladores. Asistencia virtual. Para más información pueden contactarse por WhatsApp al: 11-5339-2792.
  • ELECTRICIDAD TOTAL DEL HOGAR Y CONSORCIOS: Reparaciones. Instalaciones. Proyectos. Afines. WhatsApp: 15 6543 8472.

Servicios

  • GRUPO METROPOLITANO: Seguridad y vigilancia integral privada. Consorcios, Bancos, Oficinas, Fábricas, Sanatorios, Comercios, etc. Para más información pueden enviar un Email a: ventas-gms@outlook.com o llamar por teléfono: 11-4373-4733.
  • ALFOMBRAS: Lavado de alfombras, moquette, colchones, sillas, sillones, respaldos de camas. También, tapizado de cuero, nutrición e hidratación. Para más información pueden consultar por Email: edsclean@gmail.com o por WhatsApp: 11-6498-4445.
  • GUARDAMUEBLES ANA PAULA BERETTA: Guardamuebles con módulos privados y cerrados. Contamos con bauleras cerradas y privadas en distintos tamaños y con estacionamiento privado. Estamos en Sucre 877 entre Dragones y Ramsay (Bajo Belgrano). Para más información nos pueden contactar por Instagram: @guardamueblesberetta o por Email: guardamueblesberettaana@hotmail.com o por WhatsApp: 11-5063-0501.

Recomendaciones para los lectores del aviso: “Consorcios en Belgrano y Alrededores”

