El viernes 17 de octubre de 2025, profesionales de la salud, pacientes y familiares de personas con discapacidad, realizaron una protesta en el Bajo Belgrano, frente a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Reclaman la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que fue aprobada pero todavía no se ha implementado. La sede del ANDIS se encuentra actualmente en Ramsay 2250, dentro del predio donde funcionaba la Ciudad Estudiantil que fue inaugurada en el año 1951.

La manifestación comenzó en la calle. En un momento se produjeron incidentes, cuando un grupo entró a la oficina para pedir hablar con las autoridades. Delegados sindicales que participaron de la manifestación, también reclamaban porque están trabajando sin aumento, con contratos precarizados y algunos trabajadores cobran menos de la canasta básica, mientras los directivos se niegan a recibirlos.

