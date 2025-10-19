Este domingo 19 de octubre continúa el cine Turco en el Museo Sarmiento (Cuba 2079). La entrada es libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de la sala. Desde dos horas antes de cada función se entregan números. Los mismos que garantizan el acceso a la sala, pero no una ubicación determinada, pierden validez una vez iniciada la función.

Organizado junto al Instituto Yunus Emre, en el marco de las Jornadas de Cultura Turca, este mes de octubre el Museo Sarmiento presenta 2 películas diferentes cada domingo en los horarios habituales para que el público pueda disfrutar de una interesante variedad de propuestas culturales.

Programación

Continúa el cine Turco en el Museo Sarmiento con la proyección de las siguientes películas:

14 horas: La última carta (Son Mektup). Ficha técnica: Dir: Özhan Eren / Origen: Turquía / Año: 2015 / Duración: 122 min. Sinopsis: Film bélico, ambientado en la Primera Guerra Mundial, que narra el rechazo de las tropas turco-otomanas al desembarco naval de las fuerzas aliadas en la península de Gallipoli en 1915, una de las batallas más épicas y sangrientas de la historia de Turquía.

16:30 horas: Ertuğrul 1890. Ficha técnica: Dir: Mitsutoshi. Tanaka / Origen: Coproducción Japón-Turquía / Año: 2015 / Duración: 132 min. Sinopsis: En la noche del 16 de septiembre de 1890, mientras regresaba de una visita de buena voluntad a Japón, la fragata turca Ertuğrul se ve atrapada en un tifón y se hunde en el Océano Pacífico frente a la costa de Kushimoto. Al oír la campana de alarma, los aldeanos de Kashino, un pobre pueblo pesquero en la isla de Kii Oshima, corren a la orilla. Se enfrentan al espantoso espectáculo de un gran número de muertos y moribundos.

Arriesgando sus propias vidas, los aldeanos pueden rescatar a 69 marineros turcos. Con más de 500 tripulantes muertos, el del Ertuğrul es uno de los mayores accidentes marítimos de la historia. Ertuğrul 1890 entrelaza dos incidentes históricos que profundizaron la amistad entre Japón y Turquía: el mencionado hundimiento de la fragata turca Ertuğrul frente a la costa japonesa en 1890 y la evacuación de ciudadanos japoneses de Irán en 1985, durante la guerra entre Irán e Irak.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Continúa el Cine Turco”