Mi Belgrano

Barrio de Belgrano y alrededores. Noticias y guía de comercios profesionales y servicios de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón)

Alimentos Clasificados Comercios Delivery

Delivery en Belgrano y Alrededores

Oct 19, 2025 #Alimentos, #Clasificados, #Delivery, #Pedidos
Delivery en Belgrano y Alrededores

Delivery en Belgrano y Alrededores (los barrios de Colegiales, Núñez, Villa Urquiza, Saavedra, Coghlan, Villa Pueyrredón, Las Cañitas).

Si querés promocionar tu comercio en la sección Delivery de Mi Belgrano, envianos un mensaje por Email a: mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp a: 11-4409-3466.

Confitería

  • CONFITERÍA ANTGUA BELGRANO: Pastelería – Bombonería – Catering. Abierto de Lunes a Domingo de 7 a 21 horas. Av. Cabildo 2077 / Av. Cabildo 1862. Instagram: confiteria.antiguabelgrano / Pedidos por WhatsApp: 11 6451 2601 / 11 5759 0326.

Delivery

  • EL CASERÓN DE LOS AMIGOS: Abre de lunes a domingo de 11:30 a 15:30 horas para el almuerzo, y de 19:30 a 23:00 horas para la cena. Está ubicado en Bucarelli 2887 (Villa Urquiza). Los pueden contactar por Teléfono: 4-748-8045, por Instagram: @caserondelosamigos o por WhatsApp: 11-3071-1855.
  • GRAN PARRILLA CRAMER: Av. Ricardo Balbin 2782. Parrilla, pastas caseras, pizzas y empanadas. Comunicate por Email: grillcramer@gmail.com o por WhatsApp: 11 4066 6464.
  • LA HOLANDESA: La fiambrería del Bajo Belgrano. Está ubicada en Migueletes 1984. Su teléfono: 4787-5533.
  • EL VIEJO TIMÓN: Pescadería en Villa Urquiza (DR. P. RIVERA 5300) que ofrece pescado fresco todos los días. Se realizan ENVÍOS A DOMICILIO SIN CARGO DE 10 A 13 HORAS. Pueden comunicarse por Teléfono al: 4524-7404 o por WhatsApp al: 11-2389-3006.

En MI BELGRANO CLASIFICADOS encontrás todos los rubros que estás buscando dentro de los barrios de BelgranoColegialesNúñezVilla UrquizaCoghlanVilla Pueyrredón y Saavedra:

Los profesionales, emprendedores, comerciantes que quieran darse a conocer a través de MI BELGRANO CLASIFICADOS, pueden comunicarse al Email: mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp al 11-4409-3466.

Recomendaciones para los lectores del aviso: “Delivery en Belgrano y Alrededores”

Entrada relacionada

Consorcios en Belgrano y alrededores

Barrio de Belgrano con sus comercios

Venta departamento en Palermo

Te has perdido

Archivo Cine gratis Museos

Continúa el cine Turco en el Museo Sarmiento

19 octubre, 2025 admin
Alimentos Clasificados Comercios Delivery

Delivery en Belgrano y Alrededores

19 octubre, 2025 admin
Archivo Bajo Belgrano Noticias

Protesta en el Bajo Belgrano

18 octubre, 2025 admin
Clasificados Consorcios Edificios Servicios

Consorcios en Belgrano y alrededores

18 octubre, 2025 admin