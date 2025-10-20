Hay muchos autos abandonados en Belgrano y en otros barrios. En el mes de septiembre, se llevaron el vehículo que estaba estacionado en O’ Higgins entre Roosevelt y Manuel Ugarte. Lo publicamos en nuestra cuenta de Instagram (@mibelgrano) y algunos vecinos opinaron al respecto:
- “Años abandonada la pobre Fiorino. Cada vez que se la iba a llevar la grúa el dueño la movía y así fue dando vueltas por medio Belgrano”.
- “Hice varios reclamos de autos abandonados. La verdad que los inspectores deberían hacer ese trabajo porque encima que hacés el reclamo tenés que subir varias fotos”.
- “Hay una gran cantidad de autos tirados. Está bueno que empiecen a despejar las calles”.
- “Qué contradicción. Estacionas mal y en minutos lo levanta la grúa, pero los abandonados tardan meses en levantarlos”.
- “La usaban para dormir”.
- “Para retirar un auto abandonado demoran una eternidad, pero para confeccionar multas mal labradas, son expertos. A mí me llegó una boleta de auto mal estacionado en espacio reservado para discapacitados con un pequeño detalle, el espacio es reservado para mi auto”.
- “Está lleno de autos abandonados y generalmente ningún área se hace cargo”.
Cabe recordar a los vecinos que si ven un vehículo que presenta signos claros de abandono, deterioro o imposibilidad de circular por sus propios medios, pueden solicitar su remoción en la Web (https://gestioncolaborativa.buenosaires.gob.ar) o desde la APP BA 147. La solicitud debe ser acompañada con fotos que den cuenta del estado de abandono, su ubicación en la calle y sí el vehículo tiene patente, una foto de la chapa.
