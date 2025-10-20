Hay muchos autos abandonados en Belgrano y en otros barrios. En el mes de septiembre, se llevaron el vehículo que estaba estacionado en O’ Higgins entre Roosevelt y Manuel Ugarte. Lo publicamos en nuestra cuenta de Instagram (@mibelgrano) y algunos vecinos opinaron al respecto:

“Años abandonada la pobre Fiorino. Cada vez que se la iba a llevar la grúa el dueño la movía y así fue dando vueltas por medio Belgrano”.

“Hice varios reclamos de autos abandonados. La verdad que los inspectores deberían hacer ese trabajo porque encima que hacés el reclamo tenés que subir varias fotos”.

“Hay una gran cantidad de autos tirados. Está bueno que empiecen a despejar las calles”.

“Qué contradicción. Estacionas mal y en minutos lo levanta la grúa, pero los abandonados tardan meses en levantarlos”.

“La usaban para dormir”.

“Para retirar un auto abandonado demoran una eternidad, pero para confeccionar multas mal labradas, son expertos. A mí me llegó una boleta de auto mal estacionado en espacio reservado para discapacitados con un pequeño detalle, el espacio es reservado para mi auto”.

“Está lleno de autos abandonados y generalmente ningún área se hace cargo”.

Cabe recordar a los vecinos que si ven un vehículo que presenta signos claros de abandono, deterioro o imposibilidad de circular por sus propios medios, pueden solicitar su remoción en la Web (https://gestioncolaborativa.buenosaires.gob.ar) o desde la APP BA 147. La solicitud debe ser acompañada con fotos que den cuenta del estado de abandono, su ubicación en la calle y sí el vehículo tiene patente, una foto de la chapa.

