Mi Belgrano

Barrio de Belgrano y alrededores. Noticias y guía de comercios profesionales y servicios de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón)

Clasificados Coghlan Comercios Comidas Delivery Parrilla Restaurants

Gran Parrilla Cramer

Oct 20, 2025 #Barrio de Coghlan, #Coghlan, #Comida, #Empanadas, #Gran Parrilla Cramer, #Parrilla, #Pastas Caseras, #Pizza, #Restaurant
Gran Parrilla Cramer

La Gran Parrilla Cramer está ubicada en Av. Ricardo Balbin 2782, en el barrio de Coghlan.

Parrilla, pastas caseras, pizzas y empanadas.

Si los seguís en Instagram (@grancramer): 15% descuento en efectivo sino 10% de descuento en efectivo.

Para más información comunicate por Email: grillcramer@gmail.com o por WhatsApp: 11 4066 6464.

En MI BELGRANO CLASIFICADOS encontrás todos los rubros que estás buscando dentro de los barrios de BelgranoColegialesNúñezVilla UrquizaCoghlanVilla Pueyrredón y Saavedra:

Los profesionales, emprendedores, comerciantes que quieran darse a conocer a través de MI BELGRANO CLASIFICADOS, pueden comunicarse al Email: mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp al 11-4409-3466.

Recomendaciones para los lectores del aviso: “Gran Parrilla Cramer”

Entrada relacionada

Delivery en Belgrano y Alrededores

Consorcios en Belgrano y alrededores

Barrio de Belgrano con sus comercios

Te has perdido

Archivo Automóviles Autos Belgrano Estacionamiento

Autos abandonados en Belgrano

20 octubre, 2025 admin
Clasificados Coghlan Comercios Comidas Delivery Parrilla Restaurants

Gran Parrilla Cramer

20 octubre, 2025 admin
Archivo Cine gratis Museos

Continúa el cine Turco en el Museo Sarmiento

19 octubre, 2025 admin
Alimentos Clasificados Comercios Delivery

Delivery en Belgrano y Alrededores

19 octubre, 2025 admin