El Domingo 19 de octubre de 2025, se produjo un choque en Cuba y Quesada (en el barrio de Núñez). Según versiones dadas por personal policial, un Volkswagen UP colisionó con un Ford modelo Ecosport que estaba estacionado y sin ocupantes en su interior. El VW quedó lateralizado con dos mujeres, conductora y acompañante, atrapadas en su interior. Los bomberos realizaron maniobras y pudieron liberarlas.
Personal del SAME, atendió a las dos mujeres. Una ambulancia trasladó a la acompañante al Hospital PIROVANO con diagnóstico de politraumatismos. La conductora del rodado se negó a ser trasladada.
Realizaron una inspección y detectaron que producto de la colisión se vieron afectados otros dos rodados, un Fiat Punto que a su vez chocó con un Honda Fit, ambos sin ocupantes en su interior. Finalizando la tarea, personal policial junto a los bomberos, colocaron el rodado en posición normal.
