La Policía de la Ciudad detuvo a una pareja de 32 y 36 años luego de que el Anillo Digital detectara que circulaban en un vehículo por Libertador con patentes robadas.

El hecho se registró días atrás, cuando el sistema identificó el paso de un auto Toyota Corolla blanco con una patente que correspondía a otro vehículo de la misma marca, pero gris y que había sido denunciada como robada días antes.

De inmediato, personal policial emitió una alerta. Con el seguimiento realizado en tiempo real por las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) un móvil de la Comisaría Vecinal 13B logró interceptar al vehículo en Av. Del Libertador y Quesada. En el lugar fueron identificados un hombre de 36 años y una mujer de 32 años, quienes no poseían documentación del rodado. Además, al verificar el número de chasis, se constató que correspondía a un vehículo con pedido de secuestro activo por hurto desde el mes de junio.

Por disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 60, se labraron actuaciones por “Robo y Encubrimiento”, se dispuso la detención de ambos involucrados y el secuestro del vehículo.

