Mi Belgrano

Barrio de Belgrano y alrededores. Noticias y guía de comercios profesionales y servicios de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón)

Aire Acondicionado Clasificados Consorcios Hogar Reparaciones Service Servicios

Servicio Técnico de Aire Acondicionado

Oct 22, 2025 #Aire Acondicionado, #CALDERAS, #Consorcios, #Edificios, #Heladeras, #Lavarropas, #SERVICIO TÉCNICO, #Servicios
Servicio Técnico Aire Acondicionado

Freire es un servicio técnico de Aire Acondicionado. También reparan lavarropas, secarropas y heladeras comerciales. Para más información los pueden contactar al Email: serviciotecnicofreire1@gmail.com o por WhatsApp al 15-6993-4266.

En MI BELGRANO CLASIFICADOS encontrás todos los rubros que estás buscando dentro de los barrios de BelgranoColegialesNúñezVilla UrquizaCoghlan, Villa PueyrredónSaavedra:

Los profesionales, emprendedores, comerciantes que quieran darse a conocer a través de MI BELGRANO CLASIFICADOS, pueden comunicarse al Email: mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp al 11-4409-3466.

Recomendaciones para los lectores del aviso: “Servicio Técnico de Aire Acondicionado”

Entrada relacionada

Asistente Gerontológico

Gran Parrilla Cramer

Delivery en Belgrano y Alrededores

Te has perdido

Empresas

Control de horas y sistema de gestión de talento: la nueva forma de gestionar equipos

22 octubre, 2025 admin
Archivo Policiales

Por Libertador con patentes robadas

22 octubre, 2025 admin
Aire Acondicionado Clasificados Consorcios Hogar Reparaciones Service Servicios

Servicio Técnico de Aire Acondicionado

22 octubre, 2025 admin
Archivo Choque Núñez Tránsito

Choque en Cuba y Quesada

21 octubre, 2025 admin