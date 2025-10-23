Mi Belgrano

Clases Particulares en Belgrano

Detallamos a continuación ofertas de Clases Particulares en Belgrano y Alrededores.

  • APOYO ESCOLAR: Nivel Primario: Proceso de lectoescritura. Operaciones matemáticas. Talleres extracurriculares Pedagogía Montessori. Nivel secundario: Contabilidad – Economía. Comunicate al Celu 11 2700 1111. PROFESORA KARINA. Estamos para facilitar el proceso de aprendizaje.
  • PROFESORA PATRICIA ABBODANZA: Clases de todas las materias en la zona de Belgrano y Colegiales. Escuela Primaria y Secundaria. Para más información la pueden contactar por WhatsApp al 11 5895 3800.
  • CLASES DE COMPUTACIÓN PARA ADULTOS MAYORES: Uso de Celular. Para más información sobre las clases de computación para Adultos Mayores pueden visitar la Web: www.mayoresydigitales.com o comunicarse con Johanna por WhatsApp al: 11 5706 9970.
  • CLASES DE COMPUTACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS: Notebooks, celulares, tabletas. Clases personalizadas para adultos y adultos mayores, para mejorar sus habilidades digitales para el trabajo y la vida personal. También brindamos talleres para docentes: Uso de herramientas de inteligencia artificial para potenciar y mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Para más información sobre las clases de computación y nuevas tecnologías pueden consultar por Email: educacion.digital.creativa@gmail.com o por WhatsApp al  11-6580-7610.
  • CLASES PARTICULARES: Primario, Secundario, CBC. Podés contactar a Silvina por WhatsApp: 11-5014-0347.

