Los colectivos pasando con luz roja, lamentablemente, parece ser una historia repetida. Una vecina nos mandó la foto que acompaña esta nota, junto con el siguiente mensaje: “Un colectivo de la línea 107 pasó con el semáforo en rojo en la esquina de Monroe y Conesa. Yo estaba cruzando, me vió y aceleró. Es un peligro porque ahí hay 3 colegios. En esa cuadra también pasan en rojo los autos y las motos. Y muchos pibes de las escuelas cruzan sin respetar el semáforo. Cada uno hace lo que se le canta”.

Otros vecinos que vieron esta foto en una publicación de nuestra cuenta de Instagram (@mibelgrano), opinaron al respecto:

“Nadie respeta las normas de tránsito”.

“Tienen que poner un Agente de Tránsito para controlar”.

“Justo ahí hay tres. Cuando las multas se las descuenten del sueldo a los chóferes, no pasarán más en rojo”.

“Vivo en esa cuadra. Es constante que pasen en rojo los colectivos, los autos y las motos. Tampoco los peatones respetan el semáforo. Es lo de siempre, cada uno hace lo que se le canta”.

“Algunos colectiveros usan el celular mientras manejan”.

“Los colectiveros se la pasan violando la luz roja. Parece que nadie los controla ni los denuncia. Impunidad total”.

