El Museo Sarmiento propone dos actividades gratuitas para este sábado en Belgrano (25 de octubre de 2025). Por la mañana, se realizará una visita guiada a cargo de la profesora Silvia Vardé. Comienza a las 10.30 horas en el jardín del Museo (Cuba 2079). En esta caminata por las Barrancas de Belgrano, los participantes conocerán la historia de sus monumentos y de los edificios que la circundan. Se suspende por lluvia.

Ciclo de Conciertos 2025

La música popular americana llega de la mano de Ensamble Vocal Unocteto que se presentará este sábado 25 de octubre a las 17.30 horas en el Museo Sarmiento (Cuba 2079). Unocteto es un ensamble vocal de reciente formación que reúne a ocho cantantes del panorama coral argentino. Su propuesta nace del deseo de explorar la riqueza de la música vocal a cappella en sus múltiples estilos, abarcando tanto el repertorio académico como las tradiciones populares de diferentes épocas y geografías.

Sus integrantes forman parte de prestigiosas agrupaciones como el Coro Polifónico Nacional, el Grupo de Canto Coral (GCC), Resmiranda Voces Femeninas, entre otras formaciones de renombre en Buenos Aires. Con una sólida trayectoria artística y un profundo compromiso con la música vocal, Unocteto apuesta por una interpretación refinada y expresiva del repertorio coral de todos los tiempos.

En este programa, Unocteto invita a recorrer la riqueza y diversidad de la música popular del continente americano a través de arreglos vocales que realzan su color, su fuerza rítmica y su expresividad melódica. Desde el folclore andino hasta el tango, desde la canción mexicana hasta los espirituales afroamericanos, cada obra despliega un fragmento de la identidad cultural de nuestras Américas.

