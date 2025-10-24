Este viernes 24 de octubre de 2025 se produjo una inundación en Belgrano. AySA informó que alrededor de las 9 de la mañana, se registró una rotura en una importante cañería en la intersección de La Pampa y Ramsay. Personal técnico y operativo de la empresa, realizó las maniobras de cierre de válvulas y el desagote del agua acumulada. Luego comenzaron con las tareas de excavación para acceder al punto de la rotura y avanzar con su reparación. Debido a la complejidad del trabajo, se estima que las tareas se extiendan hasta la madrugada del sábado.

Se trata de la segunda rotura registrada en la zona en los últimos meses, aunque en esta oportunidad no es la misma cañería. Debido a que no hubo ninguna variación de presión o evento técnico que pueda haber afectado la infraestructura, AySA no descarta causas externas que hayan provocado estos incidentes, por lo que se harán los estudios pertinentes. La empresa informó que la afectación al servicio en la zona es mínima, ya que por las características de la red es posible compensar el suministro desde otros sectores.

La circulación del tránsito sobre La Pampa, entre Av. Figueroa Alcorta y Ramsay, permanecerá interrumpida mientras se realizan las reparaciones de la cañería y se extiendan las tareas de repavimentación.

Ante cualquier duda, los usuarios pueden comunicarse por WhatsApp al 11-5984-5794, por Instagram @aysa.oficial de 6 a 24 horas, o llamar al 0800-321-AGUA (2482), disponible las 24 horas.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Inundación en Belgrano”