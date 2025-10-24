Mi Belgrano

Oct 24, 2025 #Profesionales, #Psicóloga, #Psicología, #Psicólogos, #Salud, #terapia
¿Buscás psicólogos en Belgrano y Alrededores (Colegiales, Núñez, Villa Urquiza, Coghlan, Saavedra, Villa Pueyrredón). En Mi Belgrano los encontrás:

  • LICENCIADA Y PROFESORA ADRIANA CABRERA: Brinda orientación y tratamiento para adolescentes y adultos. Niveles de Atención Inmediata. Honorarios acordados. Atención on line. Para más información la pueden contactar por Email: adriana.cabrera@bue.edu.ar o por WhatsApp: 11 3430 9337.
  • LIC. ALEJANDRA INÉS GRECO (MN: 72794): Terapia Online. Sesiones de Psicología. Biodecodificación. Constelaciones Familiares. Eneagrama – Regresiones. Transgeneracional. Psicoterapia – Cursos y Talleres. Para más información la pueden contactar por por Instagram: @proyecto_atenea o por WhatsApp: 11-5047-1680. 
  • LICENCIADA ADRIANA LISONDO: Consultas por Email: licenciadalisondo@hotmail.com o por WhatsApp: 11-5127-8094.
  • MIRIAM RUDAEFF: Médica Psicoanalista. Brinda atención Presencial en Belgrano y atención Online a pacientes de Habla Hispana de todo el mundo. Para más información pueden visitar su Página Web: www.miriamrudaeff.com.ar y la pueden contactar por Email: miriamrudaeff@yahoo.com.ar o por WhatsApp: 11-6537-6868.

¿Sos psicólogo y necesitás un consultorio?

  • ALQUILER DE CONSULTORIOS PSICOLÓGICOS: Se alquilan por hora, son tres consultorios muy confortables, en planta baja. Están ubicados en el barrio de Belgrano, Virrey Avilés y Moldes (a una cuadra de Virrey del Pino, a tres cuadras de la estación José Hernández del Subte D). Para más información se pueden contactar por Email: lilianav468@gmail.com o por WhatsApp: 11-5927-3670.

En MI BELGRANO CLASIFICADOS encontrás todos los rubros que estás buscando dentro de los barrios de BelgranoColegialesNúñezVilla UrquizaCoghlanVilla Pueyrredón y Saavedra:

Los profesionales, emprendedores, comerciantes que quieran darse a conocer a través de MI BELGRANO CLASIFICADOS, pueden comunicarse al Email: mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp al 11-4409-3466.

