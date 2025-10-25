Puestos de diarios y flores abandonados

El Espacio Público tiene que estar al servicio de los vecinos. Los puestos de diarios y flores que están cerrados durante años, sin mantenimiento y sin actividad, generan suciedad, obstruyen la circulación y perjudican a quienes viven o transitan la zona. Es por eso que el Gobierno Porteño puso en marcha un plan para retirar todos los puestos que se encuentran abandonados en la vía pública. Se trata de una acción para mejorar el orden y la limpieza en donde se generan problemas de higiene y deterioran el entorno urbano. En la ciudad hay 1.144 puestos habilitados para ocupar la vía pública (797 de diarios y 348 de flores), todos ellos con permiso vigente.

El año pasado

En 2024 fueron retirados 36 puestos (33 de diarios y 3 de flores), mientras que en lo que va de este año, ya fueron retirados 53 puestos (51 de diarios y 2 de flores). En tanto, se siguen revisando otros casos de puestos que permanecen cerrados y, de no mediar una adecuación, también serán retirados.

El criterio para proceder con el retiro de estos puestos es la inactividad prolongada comprobada. Los dueños de puestos en desuso son intimados en más de una oportunidad a presentar el permiso. Los inspectores realizan visitas presenciales periódicas para constatar si el puesto se encuentra abierto o continúa cerrado.

En el caso de que el puesto esté definitivamente cerrado y cuente con el permiso, se evalúa la baja y, si corresponde, se quita de la vía pública. Si se acredita que el puesto está cerrado de manera permanente y además no cuenta con el permiso, directamente se secuestra el puesto.

Los puestos de diarios y de flores retirados de la vía pública, se lleva a un depósito del Gobierno de la Ciudad en el barrio de la Boca. Los mismos se guardan durante dos meses y si no se presenta quien haya pagado la multa para retirarlo se envían a su disposición final.

Se puede ingresar a la Página Web BA 147 (https://gestioncolaborativa.buenosaires.gob.ar) en donde hay un ítem “Irregularidades en puesto de diarios”. Desde allí es posible reportar un puesto de diarios en estado de abandono, obsoleto o que esté obstruyendo la vía peatonal. Junto al pedido, hay que adjuntar una foto.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Puestos de diarios y flores abandonados”