Ayer, sábado 25 de octubre por la mañana, la Policía escoltó las 7276 urnas que se están utilizando hoy en la Ciudad de Buenos Aires para las Elecciones Nacionales 2025. Los efectivos de la Policía de la Ciudad, junto al Correo Argentino y el Ejército Argentino, están a cargo de la custodia de las urnas, de su entrega y recolección en los 1118 establecimientos dispuestos para votar. Unas 72 motos del Departamento Motorizada de la Policía de la Ciudad acompañaron a los camiones del Correo Argentino desde el Lugar de Acopio de Materiales Electorales, hacia los centros de votación.

La responsabilidad de la cobertura interna en los locales comicios es de las Fuerzas Armadas. Mientras que la Policía de la Ciudad brinda seguridad en la parte externa hasta la finalización de los comicios y el retiro de las urnas. De los 8300 efectivos destinados al operativo de elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, 1100 son auxiliares civiles de la Policía que se encargan de acondicionar los lugares de votación. Además, durante toda la jornada de votación habrá un operativo especial de la Policía de la Ciudad para brindar seguridad y prevención en plazas, parques, centros de transbordo y estaciones de subterráneos.

