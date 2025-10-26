Mi Belgrano

La esquina más dulce de Belgrano

Oct 26, 2025 #Café, #Cafeterías, #Clasificados, #Comercios, #Heladerías, #Helado Artesanal, #Pastelería, #Zia Dorita
Vení a degustar un rico café con una sabrosa pastelería, promos inigualables y los helados artesanales más cremosos y exquisitos en la esquina más dulce de Belgrano. Echeverría 2599 esquina Amenábar. Para más información visitá el Instagram: @ziadorita o envía un mensaje por WhatsApp al: 11-3831-7578.

En MI BELGRANO CLASIFICADOS encontrás todos los rubros que estás buscando dentro de los barrios de Belgrano, Colegiales, Núñez, Villa Urquiza, Coghlan, Villa Pueyrredón y Saavedra:

Los profesionales, emprendedores, comerciantes que quieran darse a conocer a través de MI BELGRANO CLASIFICADOS, pueden comunicarse al Email: mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp al 11-4409-3466.

