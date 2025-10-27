Mi Belgrano

#Comuna 12, #Comuna 13, #Diputados, #Elecciones, #Elecciones 2025, #Elecciones Legislativas, #Senadores
Este domingo 26 de octubre se realizaron las elecciones nacionales para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de la Cámara de Senadores. Mostramos, a continuación, los resultados en las Comunas 12 y 13 de la ciudad de Buenos Aires.

Comuna 13

En la Comuna 13, que está integrada por los barrios de Belgrano, Colegiales y Núñez, votaron 150.207 personas. Hubo 5.431 votos en blanco (3,57 %), 1.476 votos nulos (0,97 %), 45 votos recurridos (0,02 %) y 21 votos impugnados (0,01 %)

En la elección a Diputados, los primeros cuatro lugares fueron ocupados por:

  • ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA: 81.854  (56,53 %).
  • FUERZA PATRIA: 25.871 (17,86 %).
  • FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES – UNIDAD: 10.676    (7,37 %).             
  • CIUDADANOS UNIDOS: 9.007 (6,22 %)

En la elección a Senadores, los primeros cuatro lugares fueron ocupados por:

  • ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA: 88.704   (60,20 %).
  • FUERZA PATRIA: 30.377 (20,61 %).
  • CIUDADANOS UNIDOS: 8.585 (5,82 %).
  • FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES – UNIDAD: 6.532 (4,43 %).

Comuna 12

En la Comuna 12, que está integrada por los barrios de Villa Urquiza, Coghlan, Saavedra y Villa Pueyrredón, votaron 138.357 personas. Hubo 5.939 votos en blanco (4,29 %), 1.810 votos nulos (1,30 %), 38 votos recurridos (0,02 %) y 18 votos impugnados (0,01 %)

En la elección a Diputados, los primeros cuatro lugares fueron ocupados por:

  • ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA: 62.617 (47,96 % ).
  • FUERZA PATRIA: 33.232 (25,45 %).           
  • FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES – UNIDAD: 12.359 (9,46 %). 
  • CIUDADANOS UNIDOS: 8.514 (6,52 %).

En la elección a Senadores, los primeros cuatro lugares fueron ocupados por:

  • ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA: 68.008 (50,79 % ).
  • FUERZA PATRIA: 38.883 (29,04 %).           
  • CIUDADANOS UNIDOS: 7.666 (5,72 %).  
  • FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES – UNIDAD: 7.513 (5,61 %).

