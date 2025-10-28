Mi Belgrano

Repararon la cañería del Bajo Belgrano

Oct 28, 2025 #Agua, #Aysa, #Bajo Belgrano, #Cañería
Desde la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) informaron que ya repararon la cañería del Bajo Belgrano. Finalizaron con éxito los trabajos realizados en la intersección de La Pampa y Ramsay. Permanecerá afectada durante los próximos 10 días, la circulación vehicular sobre la calle La Pampa entre Ramsay y Castañeda, mientras se llevan adelante las tareas de repavimentación.

El incidente se registró el viernes 24 de octubre de 2025, por la mañana, cuando se produjo la rotura de la cañería, generando anegamientos en la zona. De inmediato, personal técnico y operativo de AySA se presentó en el lugar para realizar las maniobras de cierre de válvulas y el desagote del agua acumulada, a fin de poder acceder al tramo de cañería afectada y comenzar con las tareas de reparación.

Sobre la cañería

Esta cañería constituye una de las líneas de salida de la Planta Potabilizadora San Martín. Transporta agua a alta presión que abastece a varios barrios de la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires. La misma posee un diámetro nominal de 1100 mm y se encuentra a 4 metros de profundidad.

Para poder realizar la reparación, fue necesario llevar adelante una gran excavación con estructuras de contención y todas las medidas de seguridad necesarias para proteger al personal y garantizar la estabilidad del terreno. Estas tareas demandaron un importante esfuerzo adicional debido a las fuertes tormentas registradas durante el operativo.

Una vez alcanzado el tramo afectado, los equipos técnicos cortaron y retiraron los 5 metros del caño dañado, que fue reemplazado por uno nuevo especialmente diseñado para soportar las condiciones de presión y caudal del sistema.

Debido a la complejidad, los equipos de la empresa trabajaron de manera ininterrumpida durante 48 horas. Incluso trabajaron bajo condiciones climáticas adversas, con el objetivo de normalizar la situación lo antes posible.

Durante todo el operativo, la prestación del servicio de agua potable no se vio afectada, debido a que el personal técnico realizó las maniobras necesarias para aislar el caño dañado y compensar el suministro desde otros sectores de la red.

Ante cualquier duda, los usuarios pueden comunicarse por WhatsApp al 11-5984-5794, por Instagram @aysa.oficial de 6 a 24 horas, o llamar al 0800-321-AGUA (2482), disponible las 24 horas.

