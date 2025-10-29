El jueves 30 de octubre de 2025 a las 18 horas, en el Museo Larreta (Av. Juramento 2291), se inaugurará la muestra Caaporá: Cuerpos pintados y travesías americanas, con obras creadas por Ricardo Güiraldes y Alfredo González Garaño. Las piezas, realizadas en 1915 y recientemente restauradas, se exhibirán por primera vez al público tras poco más de un siglo.

En las salas temporarias del museo se presentarán las pinturas creadas por Ricardo Güiraldes y Alfredo González Garaño para el ballet inédito “Caaporá” (1915-1917), luego de un proceso riguroso de restauración y puesta en valor. Se trata de una exposición inédita para las últimas generaciones, ya que las obras vuelven a exhibirse públicamente después de más de un siglo.

El Caaporá

“Caaporá” fue el proyecto de un ballet moderno inspirado en leyendas guaraníes, concebido en 1915 por el mítico escritor Güiraldes, futuro autor de Don Segundo Sombra, y el artista González Garaño. Aunque nunca se concretó en escena, el trabajo mantiene su vigencia a través de la audacia y la modernidad de las pinturas. El Caaporá es un espíritu del monte en la cultura guaraní, una figura tanto amenazante como protectora. La investigadora y curadora de la muestra, María Elena Babino, estudió esta obra como una forma de complejizar y ampliar la figura de Güiraldes, que logró articular la necesidad de relacionar la modernidad rioplatense con una lectura crítica de los legados indígena-americanos, desmarcándose de los enfoques eurocéntricos dominantes de su época.

Tanto las pinturas como los textos escénicos escritos por Güiraldes pertenecen al acervo del Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes de San Antonio de Areco. Se exhibirá también material documental proveniente del Fondo González Garaño de la Academia Nacional de Bellas Artes. La muestra se realiza gracias a la colaboración de la Asociación Amigos del Museo Larreta y el apoyo de la Municipalidad de San Antonio de Areco, así como también de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco.

