Este viernes 31 de octubre de 2025, están invitando a las familias a festejar Halloween en el Barrio River. De 17 a 19 horas, los chicos van a recorrer las casas disfrazados pidiendo «Truco o Trato», o mejor dicho, caramelos.

Los chicos pueden disfrazarse y salir a caminar por el barrio, tocando timbre en las casas con globo. Para quienes quieran sumarse, un grupo de chicos salen a las 17 horas de la Plaza de Quinteros. También pueden hacer su propio recorrido o grupo. Otra forma de participar es decorando el frente de tu casa con temática de Haloween. Por dudas o sugerencias, pueden escribir al Email: felisan@gmail.com

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Halloween en el Barrio River”