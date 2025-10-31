Barrios a la Carta llega a Colegiales

Llega al barrio de Colegiales, la primera edición de la Feria Barrios a la Carta con lo mejor de la gastronomía. El evento se realizará durante el fin de semana del sábado 1 y domingo 2 de noviembre de 2025, entre las 11 y las 20:00 horas en el Parque Ferroviario (Moldes y Virrey Arredondo). Esta nueva iniciativa que recorrerá distintos puntos de la ciudad para celebrar la cocina y la identidad de cada barrio, es presentada por BA Capital Gastronómica.

La Feria contará con 25 puestos que ofrecerán propuestas gastronómicas de locales del barrio: restaurantes, cafeterías, heladerías, que combinan los sabores tradicionales con nuevas propuestas. El encuentro también contará con una zona de mesas, un escenario con charlas y clases de cocina a cargo de referentes del barrio y shows musicales durante ambas jornadas. Además, habrá platos a precios promocionales: se podrán conseguir cafés desde $3.500, opciones de pastelería desde $3.000, helados desde $4.000 y platos de restaurantes desde $8.000.

