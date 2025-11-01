Este domingo, en el Museo Sarmiento (Cuba 2079), comienza el ciclo de cine “Recordando a Pier Paolo Pasolini”, organizado junto a la Asociación Dante Alighieri de Buenos Aires. La entrada es libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de la sala. Desde dos horas antes de cada función se entregan números. Los mismos que garantizan el acceso a la sala, pero no una ubicación determinada, pierden validez una vez iniciada la función.

¿Quiénes lo hicieron? ¿Por qué?

La única certeza que tenemos es que a Pier Paolo Pasolini lo asesinaron, el 2 de noviembre de 1975, en un descampado de Ostia, cerca de Roma. Que él, que había escrito la novela «Una vida violenta». Que hizo de la palabra y del arte sus únicas armas, fue víctima de un crimen atroz en la última de sus interminables noches. La violencia lo había perseguido durante su vida entera; tal vez su muerte no haya sido más que el resultado de la suma de los golpes recibidos a lo largo de sus cincuenta y tres años.

Nos queda su legado, una obra y un pensamiento que, con honestidad y valentía, desafiaron a los poderes de su tiempo, o de todos los tiempos. Probablemente sea allí donde encontremos una respuesta al enigma de su muerte.

Este Domingo

El domingo 2 de noviembre de 2015 a las 16.30 horas se realizará la conferencia “Introducción a la figura poliédrica de Pier Paolo Pasolini”, a cargo del Prof. Flavio Pertusi. En el día en que se cumplirán cincuenta años del asesinato de Pier Paolo Pasolini, recordarán a esta figura fundamental de la cultura italiana de las décadas de los 60 y 70 del siglo pasado. Director cinematográfico, dramaturgo, escritor, intelectual, militante político, fue un hombre honesto cuya obra disruptiva resultaba incómoda para la sociedad e inaceptable para los centros de poder de su tiempo.

Lugo se proyectará el mediometraje “La ricota”. Ficha técnica del film: Dir: Pier Paolo Pasolini / Origen: Italia / Año: 1963 / Duración: 35 min. Sinopsis del film: La ricota es un mediometraje dirigido por Pier Paolo Pasolini, incluido en la película colectiva Ro.Go.Pa.G. de 1963. En la pieza se narra la realización de una película sobre la pasión de Cristo dirigida por un director interpretado por Orson Welles. El protagonista, Stracci (Mario Cipriani), que interpreta a uno de los ladrones crucificados junto a Cristo, es una persona humilde que intenta desesperadamente conseguir algo para comer y alimentar a su familia. Este film se destaca por su crítica social y su enfoque en las desigualdades y la hipocresía, en un típico gesto de compromiso y crítica estético-social pasoliniano.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Recordando a Pier Paolo Pasolini”