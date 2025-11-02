Saltar al contenido
El diario Mi Belgrano de Noviembre de 2025 que contiene información de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales y Núñez) y de los barrios de la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón) y de la Comuna 14 (Zona de Las Cañitas y alrededores) se puede leer en forma gratuita desde:
https://www.mibelgrano.com.ar/diariomibelgrano233.pdf Pregunta del mes: ¿Cuál es tu lugar favorito del barrio de Belgrano? Podés enviarnos tu respuesta por Email a:
mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp al 11-4409-3466. El diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad con información de la ciudad autónoma de Buenos Aires se distribuye durante la segunda quincena de cada mes. Se puede leer desde esta Página Web o recibir por Email o WhatsApp. Mi Buenos Aires Mi Ciudad de Octubre 2025 lo podés leer desde:
https://www.mibelgrano.com.ar/mbmc10.pdf Para publicar en Mi Belgrano, podés solicitar el Tarifario enviando un Email a:
mibelgrano@gmail.com o un WhatsApp al 11-4409-3466. Si te gustó el diario podés realizar tu colaboración ($10, $100, $1.000, lo que puedas sirve).
Nuestro alias es: mibelgrano (Allí podés realizar tu transferencia). Si vivís en el exterior, podés hacer tu aporte por Paypal (Usuario: mibelgrano@gmail.com).
También podés colaborar y recibir todas las novedades con la
suscripción digital a Mi Belgrano. Si querés recibir por WhatsApp el diario Mi Belgrano y las novedades de los barrios de Comunas 12 y 13, envianos un mensaje al
11-4409-3466. Si querés recibir por Email el diario Mi Belgrano suscribite a nuestro Grupo desde la siguiente dirección:
https://groups.google.com/g/mi-belgrano
Recomendaciones para los lectores de la nota: “Diario Mi Belgrano de Noviembre de 2025”
Si buscás profesionales (psicólogos, contadores, abogados, médicos, etc), emprendedores, servicios, cursos, talleres, comercios, en la zona, visitá la sección:
Mi Belgrano Clasificados. Para publicar en Mi Belgrano, también podés solicitar el Tarifario enviando un Email a:
mibelgrano@gmail.com o un WhatsApp al 11-4409-3466. Cuando buscás información de la ciudad podés
leer el diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad. Además, podés seguir el
canal de Mi Belgrano en WhatsApp. Envianos tus comentarios, reclamos y/o propuestas al Email:
lectores@mibelgrano.com.ar o por WhatsApp al: 11-4409-3466. Si querés recibir por Email las novedades de los barrios de Belgrano, Colegiales y Núnez, suscribite al siguiente Grupo:
https://groups.google.com/g/mi-belgrano Si querés recibir por Email, los avisos clasificados suscribite al Grupo:
https://groups.google.com/g/mibelgranoclasificados También podés seguirnos
en Instagram. Mientras que en Youtube, podés
sumarte a Mi Belgrano TV.
Navegación de entradas