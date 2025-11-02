Este miércoles 5 de noviembre a las 17.15 horas, se realizará una reunión con el Ministro de Infraestructura, Pablo Bereciartua, en el barrio de Colegiales. El objetivo del encuentro, es conocer qué temas le preocupan a los vecinos y qué ideas tienen para mejorar la Comuna 13. Quienes quieran participar, pueden anotarse haciendo un clic aquí.

¿Quién es el Ministro de Infraestructura?



Pablo Bereciartua es Ingeniero por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. También es miembro del directorio global de la Alianza mundial del Agua (Global Water Partnership – GWP) y miembro del consejo asesor del Instituto de innovación del Clima de Europa (Climate KIC). Tiene estudios de posgrado de IHE Delft, Holanda y en las universidades de Berkeley y Yale. Además es orofesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y ex Decano del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA).

Actualmente se desempeña como Ministro de Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires y con anterioridad ocupó los cargos de Secretario de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación, Subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación y Director de Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires.

Principales responsabilidades del ministerio

Entender en la supervisión, planificación, programación y diseño de flujos de movilidad, obras viales y subterráneas de la Ciudad de Buenos Aires.

Entender en las políticas referidas a la gestión y fiscalización del transporte y del ordenamiento del tránsito.

Promover políticas de control del cumplimiento de las normas de tránsito en coordinación con las Fuerzas Policiales y de Seguridad que actúan en la jurisdicción.

Diseñar e instrumentar los planes, programas y proyectos necesarios para la ejecución y fiscalización de obras públicas.

Entender en los aspectos relacionados con el transporte, la circulación peatonal y vehicular, con base en las políticas de desarrollo económico, ambiental y social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Entender en la regulación y control del transporte y el tránsito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Entender en la formulación de políticas, planificación, regulaciones y planes de los sistemas de tránsito y transporte concernientes al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su articulación con el Área Metropolitana, así como en la coordinación interjurisdiccional, en conjunto con el Ministerio de Justicia.

Entender en el diseño e implementación de las políticas para promover la movilidad saludable, en ciclorodados o peatonal, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Promover la realización de obras y servicios que mejoren la movilidad, la circulación y el tránsito en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su articulación con el Área Metropolitana.

Planificar, implementar y ejecutar las obras de ingeniería hidráulica, de arquitectura, ingeniería, infraestructura urbana y gubernamental.

