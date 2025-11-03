Mi Belgrano

Partido entre River y Gimnasia

El operativo realizado el domingo 02 de noviembre de 2025, con motivo de disputarse el partido entre River y Gimnasia en el estadio monumental, fue coordinado por la Dirección General de Eventos Masivos y contó con la colaboración de Agentes de Tránsito y de Prevención. Durante el operativo fueron labradas 427 actas contravencionales de las cuales 316 fueron por ingresar sin entradas y 81 por derecho de admisión a hinchas que se encuentran en el padrón del programa Tribuna Segura.

Además, a un simpatizante de 24 años se le labró un acta por falsificación de documento y se le secuestró el carnet, con intervención de la Unidad de Flagrancia de la Unidad Fiscal Norte. Mientras que a otro hincha se lo notificó para que concurra a declarar al Juzgado Correccional Número 3 de Junín por un robo ocurrido en abril de 2024. En las afueras del Monumental hubo 60 actas realizadas, de las cuales 41 fueron para trapitos en las cercanías al estadio. Las demás se hicieron por suministrar o guardar bebidas alcohólicas y por el uso indebido del espacio público.

