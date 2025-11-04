Mi Belgrano

Preparación de Exámenes

Nov 4, 2025
Preparación de Exámenes

Preparación de exámenes internacionales.

Cursos para ingreso a Escuela ORT para nivel primario y secundario.

Acompañamiento y entrenamiento para matemáticas, lengua e inglés.

Para más información visita la Web: www.integracapacita.com.ar o enviá un WhastApp al: 11-3758-6838.

