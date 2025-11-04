Este viernes 07 de noviembre de 2025, entre las 18 y las 21 horas, se realizará la tercera Jornada Institucional Puertas Abiertas en el Normal 10 “Juan Bautista Alberdi” que está ubicado en O´Higgins 2441, en el barrio de Belgrano.

Todos los años, en el mes de noviembre se organizan estas jornadas que consisten en una apertura de las puertas de la institución al público para realizar una muestra de los 4 niveles que integran la escuela (inicial, primario, secundario y terciario). Estas jornadas han sido una iniciativa de la anterior rectora, la Lic. Alejandra Badola, que las comenzó a realizar en el año 2023 (este año es su tercera edición).

Además, estas jornadas tienen la particularidad de que a su vez se organiza la segunda feria de emprendedores, iniciativa de la Asociación Cooperadora “Mercedes de San Martín de Balcarce”, con más de 60 puestos.

La Escuela Normal N° 10 tiene una amplia historia en la Formación Docente ya que en su Nivel Terciario se dictan las carreras de Profesorado de Educación Inicial y Profesorado de Educación Primaria.

