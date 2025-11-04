Selvamania es un Salón de Eventos Infantiles y familiares que está ubicado en Crámer 720, en el barrio de Colegiales.

Para más información los pueden seguir en Instagram: @selvamaniacolegiales

Palacio Chocolate es un salón multieventos: Casamientos, 15, Comuniones, Eventos Infantiles.

Está ubicado en Arismendi 2653, en el barrio de Villa Urquiza.

Para más información los pueden seguir en Instagram: @palaciochocolate

Se pueden contactar por WhatsApp al: 11-3868-7153.

En MI BELGRANO CLASIFICADOS encontrás todos los rubros que estás buscando dentro de los barrios de Belgrano, Colegiales, Núñez, Villa Urquiza, Coghlan, Villa Pueyrredón y Saavedra:

Los profesionales, emprendedores, comerciantes que quieran darse a conocer a través de MI BELGRANO CLASIFICADOS, pueden comunicarse al Email: mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp al 11-4409-3466.

Recomendaciones para los lectores del aviso: “Salón de Eventos”