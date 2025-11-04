Este martes 04 de noviembre de 2025 un delincuente fue abatido en Núñez. A las 12:48 AM ingresó un llamado al 911 que alertaba sobre un hombre herido de arma de fuego en la intersección de Cuba e Iberá.

Personal de la Comisaría Vecinal 13B acudió al lugar y se entrevistó con el involucrado, un agente retirado de la Policía Federal Argentina, quien manifestó que momentos antes había concurrido junto a un amigo a una financiera ubicada en Corrientes y Reconquista, en la zona de Microcentro.

Según relató, en aquella esquina fueron abordados por dos delincuentes armados. En el enfrentamiento, uno de los ladrones fue abatido, mientras que su cómplice logró darse a la fuga a bordo de una motocicleta. El agente resultó ileso. Un vecino nos envió la foto que acompaña esta nota junto con el siguiente video.

