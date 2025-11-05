El Sarmiento en la noche de los Museos, este sábado 08 de noviembre, presentará en su sede (Cuba 2079), las siguientes actividades:
A las 21:30 horas será el Concierto: Ensamble de violoncellos «Jorge Pérez Tedesco». El Ensamble de Violoncellos del DAMus, fundado en 2013, satisface necesidades presentes y futuras visiones. Actualmente incorporada como materia anual, es una herramienta de estudio y desarrollo en la formación académica de los y las estudiantes.
En el exigente mundo contemporáneo, la música académica en la Argentina ha demandado nuevos espacios para que los y las jóvenes intérpretes desarrollen capacidades que les permitan afrontar con éxito una carrera profesional. El ensamble realiza una intensa acción de intercambio y promoción institucional habiéndose presentado en todos los ciclos extramuros de la universidad.
A las 00:00 horas será el turno de Tangos reos y boleros, un recital a cargo de Lucrecia Merico (canto) y Juan Iruzubieta (guitarra). Los tangos reos no desaparecen, siempre están y los trae quien los canta.Lucrecia Merico los encarna canchera, pero cómplice, sin sobrar.
Para historias, consejos y sentires , se recomienda parar la oreja a lo que sigue, y caminar, como en cuento , lo que Lucrecia Merico tiene para contar. Lucrecia Merico tiene editados 6 discos y 4 singles. La entrada es gratuita pero la capacidad de sala es limitada (El ingreso es por orden de llegada).
