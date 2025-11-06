El Larreta en la noche de los Museos, este sábado 08 de noviembre, presentará en su sede (Av. Juramento 2291), las siguientes propuestas.
Exposiciones
- Caaporá: Cuerpos pintados y travesías americanas: Concebido en 1915 por Ricardo Güiraldes y Alfredo González Garaño, el Ballet de Caaporá fue un proyecto de ballet moderno inspirado en leyendas guaraníes. Aunque el proyecto nunca se concretó, mantiene su vigencia por la audacia y modernidad de sus pinturas. La figura del Caaporá es un espíritu del monte de la cultura guaraní, cuyo significado es tanto amenazante como protector.
- Naturalia o de la diversidad del mundo, de Alberto Tadiello, Paula Darriba y Valeria Cannata: Como en un acto de eterno retorno a la naturaleza. Los objetos maravillosos atesorados por la cultura siempre vuelven al presente. En este caso, anidados en una casona del siglo XIX en el corazón de Buenos Aires. En sus salas, la colección de objetos se vincula con la singular estética de la naturaleza a través de los diseños insectívoros y herbarios en clave científica de Paula Darriba, la cual abre al diálogo con el exterior del sotobosque del botánico intervenido por el ensayo fotográfico de aves americanas de Valeria Cannata, en clave consonante con el paisaje sonoro de los mamíferos marinos de la patagonia austral de Alberto Tadiello.
Actividades
- Performance – Tablao Flamenco (20.30, 21.30 y 23 horas): Un espectáculo de flamenco que presenta un recorrido por los distintos ritmos del género, del baile y de la música.
- Estampas para llevar (En los jardines del museo de 19:30 a 00 horas): En este taller cada participante podrá crear su propia estampa y llevarse una ilustración original del museo.
- Taller – La selva tiene ojos: En los jardines del museo de 19:00 a 00 horas.
- Visitas Guiadas (19 a 00 hora): Para conocer la colección del Museo.
