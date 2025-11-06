Mi Belgrano

Barrio de Belgrano y alrededores. Noticias y guía de comercios profesionales y servicios de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón)

Alimentación Alimentos Bajo Belgrano Clasificados Comercios Comercios en Belgrano Delivery Fiambrería Fiambrerías Promociones

La Fiambrería del Bajo Belgrano

Nov 6, 2025 #Bajo Belgrano, #Comercios, #Comercios de Belgrano, #Fiambrería, #La Holandesa, #Migueletes, #Ofertas, #Promociones
La fiambrería del Bajo Belgrano

La Holandesa es la fiambrería del Bajo Belgrano, Está ubicada en Migueletes 1984. Su teléfono: 4787-5533. Estas son las ofertas de la fiambrería del Bajo Belgrano, durante el mes de Noviembre de 2025:

Holandesa Noviembre 2025

En MI BELGRANO CLASIFICADOS encontrás todos los rubros que estás buscando dentro de los barrios de BelgranoColegialesNúñezVilla UrquizaCoghlanVilla Pueyrredón y Saavedra:

Los profesionales, emprendedores, comerciantes que quieran darse a conocer a través de MI BELGRANO CLASIFICADOS, pueden comunicarse al Email: mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp al 11-4409-3466.

Recomendaciones para los lectores del aviso: “La fiambrería del Bajo Belgrano”

Entrada relacionada

Asesoramiento Integral Impositivo Contable

Salón de Eventos

Preparación de Exámenes

Te has perdido

Actividades Archivo Museos

El Larreta en la noche de los Museos

6 noviembre, 2025 admin
Alimentación Alimentos Bajo Belgrano Clasificados Comercios Comercios en Belgrano Delivery Fiambrería Fiambrerías Promociones

La Fiambrería del Bajo Belgrano

6 noviembre, 2025 admin
Actividades Archivo Museos

El Sarmiento en la noche de los Museos

5 noviembre, 2025 admin
Clasificados Contabilidad Contadores Economía Profesionales

Asesoramiento Integral Impositivo Contable

5 noviembre, 2025 admin