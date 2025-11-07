Mi Belgrano

Choques en Núñez y Colegiales

Muchos choques en Núñez y Colegiales y en toda la ciudad de Buenos Aires, se producen frecuentemente.

En el día de ayer, jueves 06 de noviembre de 2025, un policía fue atropellado por un vehículo, en Manuela Pedraza y 3 de febrero, en el barrio de Núñez. Tuvo que esperar en la calle, alrededor de 30 minutos hasta que llegó la ambulancia y lo trasladó a un hospital. Según cuentan los vecinos, en esa esquina, los autos provenientes de la salida del Paso Bajo Nivel, suelen circular a gran velocidad.

Por su parte esta mañana temprano en Conesa y Federico Lacroze, en el Barrio de Colegiales, chocaron un colectivo de la línea 168 con un automóvil que aparentemente circulaba a gran velocidad.

