Muchos choques en Núñez y Colegiales y en toda la ciudad de Buenos Aires, se producen frecuentemente.
En el día de ayer, jueves 06 de noviembre de 2025, un policía fue atropellado por un vehículo, en Manuela Pedraza y 3 de febrero, en el barrio de Núñez. Tuvo que esperar en la calle, alrededor de 30 minutos hasta que llegó la ambulancia y lo trasladó a un hospital. Según cuentan los vecinos, en esa esquina, los autos provenientes de la salida del Paso Bajo Nivel, suelen circular a gran velocidad.
Por su parte esta mañana temprano en Conesa y Federico Lacroze, en el Barrio de Colegiales, chocaron un colectivo de la línea 168 con un automóvil que aparentemente circulaba a gran velocidad.
Recomendaciones para los lectores de la nota: “Choques en Núñez y Colegiales”
- Diario Mi Belgrano: Contiene información de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales y Núñez) y de los barrios de la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón). Leer el diario Mi Belgrano.
- Mi Belgrano Clasificados: Si buscás profesionales (psicólogos, contadores, abogados, médicos, etc), emprendedores, servicios, cursos, talleres, comercios, en el barrio de Belgrano y Alredores.
- Publicar en Mi Belgrano: Podés solicitar el Tarifario enviando un Email a: mibelgrano@gmail.com o un WhatsApp al 11-4409-3466.
- Colaboración: Si te gusta Mi Belgrano, podés hacer tu aporte por transferencia a nuestro Alias: mibelgrano o por Paypal al usuario: mibelgrano@gmail.com
- Diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad: Contiene información de la ciudad de Buenos Aires. Se distribuye durante la segunda quincena de cada mes. Leer el diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad.
- Canal de Mi Belgrano: Sumate y recibí todas las novedades por WhatsApp.
- Correo de Lectores: Envianos tus comentarios, tus reclamos y además tus propuestas relacionados con los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y de la Comuna 12 (Coghlan, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza y Saavedra) al Email: lectores@mibelgrano.com.ar o por WhatsApp al: 11-4409-3466.
- Mi Belgrano por Email: Si querés recibir por Email las novedades de los barrios de Belgrano, Colegiales y Núnez, suscribite al siguiente Grupo: https://groups.google.com/g/mi-belgrano
- Instagram: Seguinos también en @mibelgrano
- Youtube: Suscribite también a Mi Belgrano TV.