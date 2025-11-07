Mi Belgrano

El Saavedra en la noche de los Museos

El Saavedra en la noche de los Museos, este sábado 08 de noviembre, presentará en su sede (Crisólogo Larralde 6309), las siguientes propuestas.

Exposiciones

  • “Entre Ríos” de Ariel Cusnir | Bienal Sur: El artista revisita la construcción identitaria argentina con dibujos que pone en diálogo con una colección de grabados del museo.

Actividades

  • Búsqueda maravillosa (19 a 01 horas): Una propuesta para descubrir la colección del museo a través de detalles tan pequeños, que pueden parecer casi invisibles. Como si jugáramos a las 7 maravillas, esta guía te propone encontrar distintos objetos en cada una de las salas del museo.
  • Plegados de colección (19 a 00 horas): Taller de origami inspirado en distintas piezas de la colección del museo.
  • Me lo contó un pajarito (19 a 00 horas): Taller de máscaras de aves fantásticas, inspiradas en los pájaros que habitan el jardín del museo y forman parte de su patrimonio natural.
  • Un río de ideas (19 a 00 horas): Posta creativa para jugar y crear paisajes con sellos y bestiarios con fauna nativa.
  • Encuentro con Ariel Cusnir (20 horas): Charla con el artista en el marco de su muestra Entre Ríos.
  • Pedregal (21 horas): Show de música a cargo de la agrupación Pedregal cuyo repertorio atraviesa obras consagradas del folklore argentino y del tango.
  • Un paseo por la Buenos Aires que miraba al río (21.30 a 22.15 horas): Recorrido lúdico por la obra “Buenos Aires a vista de pájaro o vista panorámica de Buenos Aires” (1915) de Jean Désiré Dulin.
  • Atípica Orquesta Sin Rumbo (23.30 a 00.15 horas): Show musical con un repertorio que atraviesa el folk, la world music, el rocksteady, gipsy-jazz y demás vertientes de las músicas populares del mundo.
  • Visita guiada: Historias de la historia (20, 22.30 y 00.30 horas): Recorrido por la exhibición principal del museo, revisitando los principales eventos, protagonistas y debates en torno a la conformación de nuestra Nación.

