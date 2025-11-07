El Saavedra en la noche de los Museos, este sábado 08 de noviembre, presentará en su sede (Crisólogo Larralde 6309), las siguientes propuestas.
Exposiciones
- “Entre Ríos” de Ariel Cusnir | Bienal Sur: El artista revisita la construcción identitaria argentina con dibujos que pone en diálogo con una colección de grabados del museo.
Actividades
- Búsqueda maravillosa (19 a 01 horas): Una propuesta para descubrir la colección del museo a través de detalles tan pequeños, que pueden parecer casi invisibles. Como si jugáramos a las 7 maravillas, esta guía te propone encontrar distintos objetos en cada una de las salas del museo.
- Plegados de colección (19 a 00 horas): Taller de origami inspirado en distintas piezas de la colección del museo.
- Me lo contó un pajarito (19 a 00 horas): Taller de máscaras de aves fantásticas, inspiradas en los pájaros que habitan el jardín del museo y forman parte de su patrimonio natural.
- Un río de ideas (19 a 00 horas): Posta creativa para jugar y crear paisajes con sellos y bestiarios con fauna nativa.
- Encuentro con Ariel Cusnir (20 horas): Charla con el artista en el marco de su muestra Entre Ríos.
- Pedregal (21 horas): Show de música a cargo de la agrupación Pedregal cuyo repertorio atraviesa obras consagradas del folklore argentino y del tango.
- Un paseo por la Buenos Aires que miraba al río (21.30 a 22.15 horas): Recorrido lúdico por la obra “Buenos Aires a vista de pájaro o vista panorámica de Buenos Aires” (1915) de Jean Désiré Dulin.
- Atípica Orquesta Sin Rumbo (23.30 a 00.15 horas): Show musical con un repertorio que atraviesa el folk, la world music, el rocksteady, gipsy-jazz y demás vertientes de las músicas populares del mundo.
- Visita guiada: Historias de la historia (20, 22.30 y 00.30 horas): Recorrido por la exhibición principal del museo, revisitando los principales eventos, protagonistas y debates en torno a la conformación de nuestra Nación.
