Pedí el catálogo y sentí tu ELIXIR (Fragancias Premium).

Con la compra de tres fragancias: Envio Gratis a Saavedra y Belgrano + perfumero de regalo.

Mencionando Mi Belgrano envío y perfumero gratis

Para más información visitá el Instagram @elixirparfum.ar o envía un mensaje por WhatsApp al: 11 5629 0311.

En MI BELGRANO CLASIFICADOS encontrás todos los rubros que estás buscando dentro de los barrios de Belgrano, Colegiales, Núñez, Villa Urquiza, Coghlan, Villa Pueyrredón y Saavedra:

Los profesionales, emprendedores, comerciantes que quieran darse a conocer a través de MI BELGRANO CLASIFICADOS, pueden comunicarse al Email: mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp al 11-4409-3466.

Recomendaciones para los lectores del aviso: “Fragancias Premium”