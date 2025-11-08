Villa Urquiza en la noche de los Museos, este sábado 08 de noviembre, estará representado por el Centro Cultural 25 de mayo (Av. Triunvirato 4444) y allí se presentarán las siguientes propuestas.

Exposiciones

Filete en expansión: Esta exhibición rinde homenaje al filete porteño, una de las expresiones artísticas más icónicas de la ciudad.

Actividades

Obra de teatro Chicotazo a las 20 horas

Recorrido guiado a cargo de Los Villurqueros a las 21 horas.

Obra de teatro Margarita en el Tornú a las 21.30 horas.

Banda de Jazz a las 22:30 horas.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Villa Urquiza en la noche de los Museos”