Villa Urquiza en la noche de los Museos, este sábado 08 de noviembre, estará representado por el Centro Cultural 25 de mayo (Av. Triunvirato 4444) y allí se presentarán las siguientes propuestas.
Exposiciones
- Filete en expansión: Esta exhibición rinde homenaje al filete porteño, una de las expresiones artísticas más icónicas de la ciudad.
Actividades
- Obra de teatro Chicotazo a las 20 horas
- Recorrido guiado a cargo de Los Villurqueros a las 21 horas.
- Obra de teatro Margarita en el Tornú a las 21.30 horas.
- Banda de Jazz a las 22:30 horas.
