Archivo Museos Villa Urquiza

Villa Urquiza en la noche de los Museos

Nov 8, 2025 #Centro Cultural 25 de Mayo, #Museos, #Noche de los Museos, #Villa Urquiza
Villa Urquiza en la noche de los Museos

Villa Urquiza en la noche de los Museos, este sábado 08 de noviembre, estará representado por el Centro Cultural 25 de mayo (Av. Triunvirato 4444) y allí se presentarán las siguientes propuestas.

Exposiciones

  • Filete en expansión: Esta exhibición rinde homenaje al filete porteño, una de las expresiones artísticas más icónicas de la ciudad.

Actividades

  • Obra de teatro Chicotazo a las 20 horas
  • Recorrido guiado a cargo de Los Villurqueros a las 21 horas.
  • Obra de teatro Margarita en el Tornú a las 21.30 horas.
  • Banda de Jazz a las 22:30 horas.

Archivo Museos Villa Urquiza

Villa Urquiza en la noche de los Museos

8 noviembre, 2025 admin
