Días atrás, el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC) publicó en sus redes sociales un video donde se puede ver que comenzó una demolición en el barrio de Coghlan de la ex fábrica de muebles Barthel. Junto al video, publicaron el siguiente texto: “A pesar de tener protección histórica integral, la están demoliendo. Habíamos conseguido una medida cautelar (ratificada por la Cámara) que frenaba la demolición, pero el Tribunal la levantó luego de un dictamen pericial. Así un edificio histórico más queda a merced de la especulación”.

Sobre la fábrica

La Fábrica Barthel se estableció en Freire 3047 (Coghlan), a tan sólo una cuadra del barrio de Núñez, en el año 1923. Allí se fabricaban muebles y trabajaban alrededor de 70 obreros con maquinarias que habían sido traídas de Alemania. La parcela está conformada por diversos cuerpos y pabellones. El volumen de acceso contiene vivienda en planta alta y oficinas de administración en planta baja, desde donde se puede acceder, a través de una sucesión de locales con galería lateral, al cuerpo principal de los talleres.

Un pabellón de dos niveles y techo a dos aguas, cierra la perspectiva desde el acceso de la calle Freire y en su frente puede leerse “Año 1925”. Este pabellón se conecta con un cuerpo en forma de “L” donde aún se encuentran las salas de lustre y depósito. El patio da frente a diversas dependencias de servicio presentando así mismo un acceso secundario desde la calle Freire. Estas piezas se conservan con alto grado de autenticidad. Hacia el fondo la parcela se encuentra conectada con la parcela que tiene frente sobre la calle Zapiola 3036. La misma es una casa de tipo chorizo recostada sobre medianera izquierda y patio lateral.

En la causa caratulada como “ASOCIACIÓN CIVIL OBSERVATORIO DEL DERECHO A LA CIUDAD CONTRA GCBA SOBRE AMPARO – PATRIMONIO CULTURAL HISTÓRICO”, el pasado 09 de noviembre de 2023 la Justicia ordenó frenar la demolición del Edificio de Ex Fábrica Barthel. El 26 de enero de 2024, la Sala de Feria CAyT rechazó los recursos de apelación interpuestos por el GCBA y la empresa Jorne SA y ratificó la medida cautelar dictada por el Juez Roberto Andrés Gallardo que había ordenado frenar la demolición.

Opinión de los vecinos en la las redes sobre la demolición en el barrio de Coghlan

“La identidad de un barrio, de una ciudad, de la gente misma que la habita. Buenos Aires es linda, y conocida por ese estilo que justamente se está destruyendo. Roma no sería Roma si fuera una ciudad moderna”.

“Entiendo todos los enojos, pero si quieren pedir explicaciones, deberían empezar por los herederos que dispusieron la venta. Este lugar estuvo años abandonado. Opinar sobre los bienes de otros es muy fácil. Prefiero una construcción y no un juntadero eterno de mugre”.

