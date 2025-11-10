Mi Belgrano

Barrio de Belgrano y alrededores. Noticias y guía de comercios profesionales y servicios de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón)

Clasificados Mascotas Perros

Cuidamos a tu perro

Nov 10, 2025 #Guardería Canina, #Mascotas, #Perros
Cuidamos a tu perro

Cuidamos a tu perro pequeño y mediano hasta 12 kg.

Si te vas de vacaciones no lo dudes.

Ambiente familiar. Cuidamos a tu mascota con mucho amor y responsabilidad.

WhatsApp: 15-6651-3305

Instagram: guarderiadeperros_eli

En MI BELGRANO CLASIFICADOS encontrás todos los rubros que estás buscando dentro de los barrios de BelgranoColegialesNúñezVilla UrquizaCoghlanVilla Pueyrredón y Saavedra:

Los profesionales, emprendedores, comerciantes que quieran darse a conocer a través de MI BELGRANO CLASIFICADOS, pueden comunicarse al Email: mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp al 11-4409-3466.

Recomendaciones para los lectores del aviso: “Cuidamos a tu perro”

Entrada relacionada

Clasificados del barrio de Belgrano y alrededores

Refacciones generales

Fragancias Premium

Te has perdido

Archivo Núñez Plazas

Modernizando una plaza de Núñez

10 noviembre, 2025 admin
Clasificados Mascotas Perros

Cuidamos a tu perro

10 noviembre, 2025 admin
Archivo Coghlan Obras Patrimonio

Demolición en el barrio de Coghlan

9 noviembre, 2025 admin
Abogados Cafeterías Clasificados Comercios Delivery Farmacias Mascotas Profesionales Psicólogos Service Servicio Técnico Servicios

Clasificados del barrio de Belgrano y alrededores

9 noviembre, 2025 admin