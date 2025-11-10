Están modernizando una plaza de Núñez. Se trata de la Plaza Félix Lima que está ubicada en la manzana comprendida entre las calles Arias, Ramallo, Cuba y Arcos. Con el objetivo de modernizar su equipamiento, mejorar la accesibilidad y recuperar áreas verdes, se está realizando una reforma integral del espacio, que hoy cuenta con sectores de juegos, una cancha de básquet y áreas de descanso.
Entre las principales intervenciones se destaca la construcción de un nuevo playón deportivo para básquet de 175 m², cercado por rejas en sus cabeceras, y la instalación de un gran patio de juegos de 690 m² con solado de caucho, donde se incorporarán juegos inclusivos como un mangrullo, calesita, juegos resorte, paneles interactivos y una esfera con tobogán. Este sector se vinculará con un nuevo espacio de descanso pensado para el disfrute de toda la familia.
También, se recuperarán unos 275 m² de superficie verde absorbente mediante la demolición del segundo patio de juegos sobre la calle Cuba, favoreciendo un entorno más sustentable. El plan también incluye la reestructuración del sistema de riego y un nuevo diseño paisajístico que acompañe la transformación de toda la plaza.
Recomendaciones para los lectores de la nota: “Modernizando una Plaza de Núñez”
- Diario Mi Belgrano: Contiene información de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales y Núñez) y de los barrios de la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón). Leer el diario Mi Belgrano.
- Mi Belgrano Clasificados: Si buscás profesionales (psicólogos, contadores, abogados, médicos, etc), emprendedores, servicios, cursos, talleres, comercios, en el barrio de Belgrano y Alredores.
- Publicar en Mi Belgrano: Podés solicitar el Tarifario enviando un Email a: mibelgrano@gmail.com o un WhatsApp al 11-4409-3466.
- Colaboración: Si te gusta Mi Belgrano, podés hacer tu aporte mediante una transferencia a nuestro Alias: mibelgrano o por Paypal al usuario: mibelgrano@gmail.com
- Diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad: Contiene información de la ciudad de Buenos Aires. Se distribuye durante la segunda quincena de cada mes. Leer el diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad.
- Canal de Mi Belgrano: Sumate y recibí todas las novedades por WhatsApp.
- Correo de Lectores: Envianos tus comentarios, tus reclamos y además tus propuestas relacionados con los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y de la Comuna 12 (Coghlan, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza y Saavedra) al Email: lectores@mibelgrano.com.ar o por WhatsApp al: 11-4409-3466.
- Mi Belgrano por Email: Si querés recibir por Email las novedades de los barrios de Belgrano, Colegiales y Núnez, suscribite al siguiente Grupo: https://groups.google.com/g/mi-belgrano
- Instagram: Seguinos también en @mibelgrano
- Youtube: Suscribite también a Mi Belgrano TV.