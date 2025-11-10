Mi Belgrano

Barrio de Belgrano y alrededores. Noticias y guía de comercios profesionales y servicios de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón)

Archivo Núñez Plazas

Modernizando una plaza de Núñez

Nov 10, 2025 #Barrio de Núñez, #Núñez, #Plaza Félix Lima, #Plazas
Modernizando una plaza de Núñez

Están modernizando una plaza de Núñez. Se trata de la Plaza Félix Lima que está ubicada en la manzana comprendida entre las calles Arias, Ramallo, Cuba y Arcos. Con el objetivo de modernizar su equipamiento, mejorar la accesibilidad y recuperar áreas verdes, se está realizando una reforma integral del espacio, que hoy cuenta con sectores de juegos, una cancha de básquet y áreas de descanso.

Entre las principales intervenciones se destaca la construcción de un nuevo playón deportivo para básquet de 175 m², cercado por rejas en sus cabeceras, y la instalación de un gran patio de juegos de 690 m² con solado de caucho, donde se incorporarán juegos inclusivos como un mangrullo, calesita, juegos resorte, paneles interactivos y una esfera con tobogán. Este sector se vinculará con un nuevo espacio de descanso pensado para el disfrute de toda la familia.

También, se recuperarán unos 275 m² de superficie verde absorbente mediante la demolición del segundo patio de juegos sobre la calle Cuba, favoreciendo un entorno más sustentable. El plan también incluye la reestructuración del sistema de riego y un nuevo diseño paisajístico que acompañe la transformación de toda la plaza.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Modernizando una Plaza de Núñez”

  • Diario Mi Belgrano: Contiene información de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales y Núñez) y de los barrios de la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón). Leer el diario Mi Belgrano.
  • Mi Belgrano Clasificados: Si buscás profesionales (psicólogos, contadores, abogados, médicos, etc), emprendedores, servicios, cursos, talleres, comercios, en el barrio de Belgrano y Alredores.
  • Publicar en Mi Belgrano: Podés solicitar el Tarifario enviando un Email a: mibelgrano@gmail.com o un WhatsApp al 11-4409-3466.
  • Colaboración: Si te gusta Mi Belgrano, podés hacer tu aporte mediante una transferencia a nuestro Alias: mibelgrano o por Paypal al usuario: mibelgrano@gmail.com
  • Diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad: Contiene información de la ciudad de Buenos Aires. Se distribuye durante la segunda quincena de cada mes. Leer el diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad.
  • Canal de Mi Belgrano:  Sumate y recibí todas las novedades por WhatsApp.
  • Correo de Lectores: Envianos tus comentarios, tus reclamos y además tus propuestas relacionados con los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y de la Comuna 12 (Coghlan, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza y Saavedra) al Email: lectores@mibelgrano.com.ar o por WhatsApp al: 11-4409-3466.
  • Mi Belgrano por Email: Si querés recibir por Email las novedades de los barrios de Belgrano, Colegiales y Núnez, suscribite al siguiente Grupo: https://groups.google.com/g/mi-belgrano
  • Instagram: Seguinos también en @mibelgrano
  • Youtube: Suscribite también a Mi Belgrano TV.

Entrada relacionada

Demolición en el barrio de Coghlan

Villa Urquiza en la noche de los Museos

Choques en Núñez y Colegiales

Te has perdido

Archivo Núñez Plazas

Modernizando una plaza de Núñez

10 noviembre, 2025 admin
Archivo Coghlan Obras Patrimonio

Demolición en el barrio de Coghlan

9 noviembre, 2025 admin
Abogados Cafeterías Clasificados Comercios Delivery Farmacias Mascotas Profesionales Psicólogos Service Servicio Técnico Servicios

Clasificados del barrio de Belgrano y alrededores

9 noviembre, 2025 admin
Archivo Museos Villa Urquiza

Villa Urquiza en la noche de los Museos

8 noviembre, 2025 admin