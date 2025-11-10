Están modernizando una plaza de Núñez. Se trata de la Plaza Félix Lima que está ubicada en la manzana comprendida entre las calles Arias, Ramallo, Cuba y Arcos. Con el objetivo de modernizar su equipamiento, mejorar la accesibilidad y recuperar áreas verdes, se está realizando una reforma integral del espacio, que hoy cuenta con sectores de juegos, una cancha de básquet y áreas de descanso.

Entre las principales intervenciones se destaca la construcción de un nuevo playón deportivo para básquet de 175 m², cercado por rejas en sus cabeceras, y la instalación de un gran patio de juegos de 690 m² con solado de caucho, donde se incorporarán juegos inclusivos como un mangrullo, calesita, juegos resorte, paneles interactivos y una esfera con tobogán. Este sector se vinculará con un nuevo espacio de descanso pensado para el disfrute de toda la familia.

También, se recuperarán unos 275 m² de superficie verde absorbente mediante la demolición del segundo patio de juegos sobre la calle Cuba, favoreciendo un entorno más sustentable. El plan también incluye la reestructuración del sistema de riego y un nuevo diseño paisajístico que acompañe la transformación de toda la plaza.

