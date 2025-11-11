Este martes 11 de noviembre de 2025, atropellaron a un peatón en Cabildo. El incidente vial ocurrió por la mañana cuando un colectivo de la línea 68, impacto sobre un peatón en Av. Cabildo al 1500. Agentes de la policía se acercaron al lugar del hecho. También una ambulancia del SAME. No tenemos información sobre el estado de salud del peatón.

Lamentablemente el Metrobus Cabildo es nuevamente escenario de un incidente vial. Cabe recordar que el pasado 13 de septiembre de 2025 una mujer de 80 años falleció tras ser atropellada por un colectivo de la Línea 60.

