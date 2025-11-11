La Compra y Venta en Belgrano y alrededores (Colegiales, Núñez, Villa Urquiza, Villa Puerreydón, Saavedra y Coghlan), la encontrás en la sección Compra y Venta de Mi Belgrano. Si comprás o vendés algo, tu aviso no puede faltar aquí. Para publicar algo de Compra y Venta en Belgrano y alrededores, podés solicitar el Tarifario enviando un Email a mibelgrano@gmail.com o un WhatsApp al 11-4409-3466.
COMPRA
- COMPRAMOS ANTIGÜEDADES DE TODO TIPO: Relojes, joyas, diseño, adornos y más. Pueden realizar sus consultas por WhatsApp a Silvina: 15-5134-9538.
- PRINCE COMPUTACIÓN: Compra y venta de computadoras. También notebooks, componentes y LED. Además se reparan monitores LED y se realiza servicio técnico en el día. Dirección: Ciudad de la Paz 2369 Loc. 82 Planta Alta Galería Rio de Janeiro. Email: princecomp2002@yahoo.com.ar / WhatsApp: 11-6576-6622.
- COMPRO ANTIGÜEDADES AL CONTADO: Al mejor precios. Muebles en todos los estilos, antiguos y modernos. Adornos, vajilla, platería, esculturas, cuadros, arañas. muebles de jardín, etc. Casas completas. Tasaciones a domicilio. Seriedad y Seguridad. Absoluta reserva. Capital, Provincia e Interior del País. Para más información comunicarse con María Trinidad Borgobello por Email: trinidadborgobello@gmail.com o por WhatsApp: 11-6901-7641.
VENTA
- LA GRAN CASA DEL TAPICERO: Toldos y lonas, cerramientos, cubre piletas. Estructuras para cocheras, quinchos, etc. Toldos para balcones. Atención empresa y particular. Grandes descuentos a consorcios. Para más información pueden contactarse por WhastApp al 221 318-0461.
- ELIXIR (Fragancias Premium): Con la compra de tres fragancias: Envío Gratis a Saavedra y Belgrano + perfumero de regalo. Mencionando Mi Belgrano envío y perfumero gratis. Para más información visitá el Instagram @elixirparfum.ar o envía un mensaje por WhatsApp al: 11 5629 0311.
- OLLAS ESSEN: Comunicate con Paty Coronado (Emprendedora Independiente Essen Nº 375253). Para más información visitá su Instagram: @educaycocinaconpatty o escribile por WhatsApp al: 11-4146-6498.
- ENTRE VINOS Y OLIVAS: tienda gourmet. Vinos y Espumantes. Oliva & Aceto. Delicatessen. Web: www.entrevinosyolivas.com / WhatsApp: 11 2275-6724 / 11 5229-6893.
- MERCERÍA COCOFIL: CORDONES – PUNTILLAS – LANAS – BOTONES. ARREGLOS EN GENERAL. SIEMPRE NOVEDADES. Cintas de todo tipo. Realizan Remeras y medias sublimadas y/o personalizadas. Bucarelli 2490 Pegadito a la barrera – 11-4400-2755. Lavalle 2646 / 2654 (11 2895 7229).
- M&M INSUMOS PARA AIRE ACONDICIONADO: Vendemos: Caño de cobre importado. Kits de instalación súper completo. Cable tipo taller y unipolar. Herramientas para el instalador. El mejor precio, calidad y atención. Estamos en Saavedra (CABA) y hacemos envíos a todo el país. Consultanos al WhatsApp: 11-3925-8329.
- VENTA DE CHEQUES CONSULTABLES: Para más información comunicarse por Email: Cheques.consultables23@gmail.com o por WhatsApp: 11-2269-5863.
- ARCOIRISS JOYAS Y ACCESORIOS: Está ubicado en Olazábal 2425, en el barrio de Belgrano. Brinda certificados de autenticidad y garantía. Para más información pueden visitar su Web: Web: www.arcoirissjoyas.com.ar o seguirlos en Instagram: @arcoirissjoyas o escribirles por WhatsApp al: 11-3333-3908.
Mercado Libre
- Camiseta titular Barcelona 2013-2014 original para niños
- Camiseta de entrenamiento Barcelona para niños
- Short original de River para niños
- Short original de Argentina para niños
- Medias Adidas para niños (Talle 4)
- Raqueta Wilson Blade Hybrid
En MI BELGRANO CLASIFICADOS encontrás todos los rubros que estás buscando dentro de los barrios de Belgrano, Colegiales, Núñez, Villa Urquiza, Coghlan, Villa Pueyrredón y Saavedra:
- Si buscas: Abogados, Belleza, Clases.
- Si buscas: Comercios, Consorcios, Contadores.
- Si buscas: Consultorios, Cursos, Delivery.
- Si buscas: Farmacias, Idiomas.
- Si buscas: Inmobiliarias, Mascotas.
- Si buscas: Profesionales, Psicólogos.
- Si buscas: Reparaciones, Salud.
- Si buscas: Servicios, Venta, Veterinarias.
