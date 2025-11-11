La Compra y Venta en Belgrano y alrededores (Colegiales, Núñez, Villa Urquiza, Villa Puerreydón, Saavedra y Coghlan), la encontrás en la sección Compra y Venta de Mi Belgrano. Si comprás o vendés algo, tu aviso no puede faltar aquí. Para publicar algo de Compra y Venta en Belgrano y alrededores, podés solicitar el Tarifario enviando un Email a mibelgrano@gmail.com o un WhatsApp al 11-4409-3466.

COMPRAMOS ANTIGÜEDADES DE TODO TIPO: Relojes, joyas, diseño, adornos y más. Pueden realizar sus consultas por WhatsApp a Silvina: 15-5134-9538.

LA GRAN CASA DEL TAPICERO: Toldos y lonas, cerramientos, cubre piletas. Estructuras para cocheras, quinchos, etc. Toldos para balcones. Atención empresa y particular. Grandes descuentos a consorcios. Para más información pueden contactarse por WhastApp al 221 318-0461.

Para más información comunicarse por Cheques.consultables23@gmail.com o por 11-2269-5863. ARCOIRISS JOYAS Y ACCESORIOS: Está ubicado en Olazábal 2425, en el barrio de Belgrano. Brinda certificados de autenticidad y garantía. Para más información pueden visitar su Web: Web: www.arcoirissjoyas.com.ar o seguirlos en Instagram: @arcoirissjoyas o escribirles por WhatsApp al: 11-3333-3908.

