El miércoles 11 de nombre de 2025, a las 18 horas, se realizará la segunda edición del 2025, del foro de Seguridad en la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales y Núñez). El encuentro será en el segundo piso de la sede de Comunal 13, ubicada en Av. Cabildo 3067. Para más información, pueden comunicarse por Email a: fosep@buenosaires.gob.ar o pueden anotarse haciendo un clic aquí.

Sobre los foros

Procurando generar nexos entre los diferentes organismos responsables de la seguridad pública, los vecinos y los actores sociales de las 15 comunas, la Subsecretaría de Participación Ciudadana en Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad implementó los Foros de Seguridad Pública (FOSEP).

En estos espacios participativos, se abordan las problemáticas que atraviesan los vecinos respecto a la seguridad en la ciudad, y así se trabaja de forma conjunta en la búsqueda de soluciones, escuchando a sus protagonistas ante situaciones concretas de cada comuna. En cada FOSEP, los vecinos pueden participar de intercambios directos con las autoridades de la Ciudad, representadas por el Ministerio de Justicia y Seguridad, el Ministerio Público Fiscal, la Policía de la Ciudad y las Comunas. Allí, se busca identificar las herramientas necesarias para generar cambios en materia de seguridad de la propia comunidad y trabajar de forma conjunta para transmitir, intercambiar y enriquecer los conocimientos y experiencias en relación a las buenas prácticas de seguridad ciudadana. La conformación de los foros forma parte de la ley 5.688 del Sistema integral de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Seguridad en la Comuna 13”