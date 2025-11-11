El miércoles 11 de nombre de 2025, a las 18 horas, se realizará la segunda edición del 2025, del foro de Seguridad en la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales y Núñez). El encuentro será en el segundo piso de la sede de Comunal 13, ubicada en Av. Cabildo 3067. Para más información, pueden comunicarse por Email a: fosep@buenosaires.gob.ar o pueden anotarse haciendo un clic aquí.
Sobre los foros
Procurando generar nexos entre los diferentes organismos responsables de la seguridad pública, los vecinos y los actores sociales de las 15 comunas, la Subsecretaría de Participación Ciudadana en Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad implementó los Foros de Seguridad Pública (FOSEP).
En estos espacios participativos, se abordan las problemáticas que atraviesan los vecinos respecto a la seguridad en la ciudad, y así se trabaja de forma conjunta en la búsqueda de soluciones, escuchando a sus protagonistas ante situaciones concretas de cada comuna. En cada FOSEP, los vecinos pueden participar de intercambios directos con las autoridades de la Ciudad, representadas por el Ministerio de Justicia y Seguridad, el Ministerio Público Fiscal, la Policía de la Ciudad y las Comunas. Allí, se busca identificar las herramientas necesarias para generar cambios en materia de seguridad de la propia comunidad y trabajar de forma conjunta para transmitir, intercambiar y enriquecer los conocimientos y experiencias en relación a las buenas prácticas de seguridad ciudadana. La conformación de los foros forma parte de la ley 5.688 del Sistema integral de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires.
