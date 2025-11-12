El martes 11 de noviembre de 2025, pasadas las 00:00 horas, una camioneta blanca chocó contra autos estacionados en Núñez. El hecho ocurrió en Amenábar al 3200, entre Manuel Pedraza y Tamborini. La camioneta que impactó contra dos autos estacionados, se dio a la fuga. Los vecinos llamaron al 911 y la policía encontró a la camioneta abandonada en Moldes y Juana Azurduy. Según pudieron observar desde las cámaras policiales, dos hombres de mediana edad se dieron a la fuga en dirección hacia la Comuna 12. Todavía, en la madrugada, trataban de ubicar al dueño de la camioneta, aparentemente robada. Quedó radicada la denuncia en la comisaría 13-B, ubicada en Cuba 3145.
Una vecina nos envió la foto que acompaña esta publicación junto con el siguiente comentario: “Yo llamé al 911 y salimos a buscar a los que chocaron. A pesar de los daños todo salió bien y van a poder cobrar al seguro. Ya tenemos experiencia porque nos chocaron tres autos en la misma cuadra y nos robaron dos motos de la vereda. Siempre pasaron estas cosas en el barrio, no es algo de ahora”.
