Mi Belgrano

Barrio de Belgrano y alrededores. Noticias y guía de comercios profesionales y servicios de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón)

Choque Núñez Policiales

Chocó contra autos estacionados en Núñez

Nov 12, 2025 #Choque, #Núñez, #policiales
Chocó contra autos estacionados en Núñez

El martes 11 de noviembre de 2025, pasadas las 00:00 horas, una camioneta blanca chocó contra autos estacionados en Núñez. El hecho ocurrió en Amenábar al 3200, entre Manuel Pedraza y Tamborini. La camioneta que impactó contra dos autos estacionados, se dio a la fuga. Los vecinos llamaron al 911 y la policía encontró a la camioneta abandonada en Moldes y Juana Azurduy. Según pudieron observar desde las cámaras policiales, dos hombres de mediana edad se dieron a la fuga en dirección hacia la Comuna 12. Todavía, en la madrugada, trataban de ubicar al dueño de la camioneta, aparentemente robada. Quedó radicada la denuncia en la comisaría 13-B, ubicada en Cuba 3145.

Una vecina nos envió la foto que acompaña esta publicación junto con el siguiente comentario: “Yo llamé al 911 y salimos a buscar a los que chocaron. A pesar de los daños todo salió bien y van a poder cobrar al seguro. Ya tenemos experiencia porque nos chocaron tres autos en la misma cuadra y nos robaron dos motos de la vereda. Siempre pasaron estas cosas en el barrio, no es algo de ahora”.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Chocó contra autos estacionados en Núñez”

  • Diario Mi Belgrano: Contiene información de los barrios de la Comuna 13 y la Comuna 12. Leer el diario Mi Belgrano.
  • Mi Belgrano Clasificados: Si buscás profesionales (psicólogos, contadores, abogados, médicos, etc), emprendedores, servicios, cursos, talleres, comercios, en el barrio de Belgrano y Alredores.
  • Publicar en Mi Belgrano: Podés solicitar el Tarifario enviando un Email a: mibelgrano@gmail.com o un WhatsApp al 11-4409-3466.
  • Colaboración: Si te gusta Mi Belgrano, podés hacer tu aporte mediante una transferencia a nuestro Alias: mibelgrano o por Paypal al usuario: mibelgrano@gmail.com
  • Diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad: Contiene información de la ciudad de Buenos Aires. Se distribuye durante la segunda quincena de cada mes. Leer el diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad.
  • Canal de Mi Belgrano:  Sumate y recibí todas las novedades por WhatsApp.
  • Correo de Lectores: Envianos tus comentarios, tus reclamos relacionados con Belgrano, Colegiales, Núñez, Coghlan, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza y Saavedra. al Email: lectores@mibelgrano.com.ar o por WhatsApp al: 11-4409-3466.
  • Mi Belgrano por Email: Si querés recibir por Email las novedades de los barrios de Belgrano, Colegiales y Núnez, suscribite al siguiente Grupo: https://groups.google.com/g/mi-belgrano
  • Instagram: Seguinos también en @mibelgrano
  • Youtube: Suscribite también a Mi Belgrano TV.

Entrada relacionada

Seguridad en la Comuna 13

Modernizando una plaza de Núñez

Choques en Núñez y Colegiales

Te has perdido

Choque Núñez Policiales

Chocó contra autos estacionados en Núñez

12 noviembre, 2025 admin
Actividades Clases Clasificados Cursos Talleres Yoga

Cursos y talleres en Belgrano y alrededores

12 noviembre, 2025 admin
Comuna 13 Inseguridad Policiales Seguridad

Seguridad en la Comuna 13

11 noviembre, 2025 admin
Cheques Clasificados Compra-Venta Economía Servicios Venta

Venta de Cheques Consultables

11 noviembre, 2025 admin